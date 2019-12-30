Турция представила собственные автомобили

Турецкий TOGG показал две модели собственной разработки, производство которых намечено на 2022 год.

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Презентация первых турецких автомобилей собственной разработки состоялась под Стамбулом в присутствии президента республики Реджепа Эрдогана. Показанные седан и компактный кроссовер марки TOGG пока являются прототипами, а производство серийных автомобилей начнется не раньше 2022 года. До 2030 года в модельном ряду появятся еще три модели разных классов, а их выпуск, как заявляет компания TOGG, добавит казне ежегодно дополнительные 50 млрд долларов и создаст 25 тыс. рабочих мест.

Первым на конвейер должен встать более востребованный рынком кроссовер. Он будет полностью электрическим с 500-километровым запасом хода. В его основе, предположительно, лежит платформа почившего Saab, так как в 2015 году Турция уже достигла соглашения с NEVS, новым владельцем Saab, о строительстве автомобиля для турецкого народа на базе Saab 9–3. Компактный кроссовер получит литий-ионную батарею, размещенную под полом, и два электромотора на задней и передней осях. В базе электродвигатель будет только один — на задних колесах.

Самый скромный кроссовер будет иметь 200 л.с., а разгон до 100 км/ч займет у него 7,8 секунды. Полноприводная версия, благодаря двум моторам, получит 400 л.с. 4,8-секундный разгон до 100 км/ч. Запас хода заднеприводного кроссовера составит около 300 км, а полноприводного, за счет дополнительных секций батарей, — около 500 км. Зарядить же аккумуляторы на 80% при использовании двухфазной зарядки, можно будет за 30 минут.

Внешность автомобилей создавалась на основе зарисовок компании Pininfarina, за которые проголосовало наибольшее количество граждан Турции. В салоне новинок будет пять мониторов и система трехмерной дополненной реальности, отображающая информацию на лобовом стекле.

Продавать новинки планируется не только на внутреннем рынке, но и в других странах. Ориентировочная стоимость моделей пока не называется.

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Фото: TOGG

Видео: YouTube