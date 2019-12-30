Сдали досрочно: Tesla вручила покупателям собранные в Китае электрокары

Первые Model 3 вручили сотрудникам завода.

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Сегодня компания передала первые 15 седанов Model 3, собранных на новом заводе Tesla в Шанхае — первом за пределами США, — сотрудникам завода, сообщает Bloomberg.

Это стало важным этапом продвижения Tesla на крупнейшем в мире автомобильном рынке. В течение следующих нескольких дней еще часть работников получат автомобили, а поставки клиентам начнутся в январе.

Китайское предприятие имеет большое значение в планах Илона Маска по превращению Tesla в действительно мирового производителя автомобилей. В ноябре компания объявила и о планах строительства завода в Германии, чтобы удовлетворить растущий европейский спрос на электромобили.

Завод в Китае также может помочь Маску закрепиться на крупнейшем в мире рынке, как электромобилей, так и автомобилей в целом. Модель 3 будет конкурировать с электромобилями местных компаний, таких как NIO Inc. и Xpeng Motors, а также мировых производителей, включая BMW AG и Daimler AG.

Спрос на Model 3 «очень хороший», и Маск уверен, что удастся продать все автомобили, произведенные на площадке, сказал на заводе генеральный директор Tesla China Аллан Ван. Хорошая новость для клиентов — в минувшую пятницу автомобили местного производства были освобождены от 10% налога на покупку в Китае.

В настоящее время китайский завод Tesla выпускает более 1000 автомобилей в неделю и намерен удвоить этот показатель в течение следующего года, сказал его директор Сонг Ганг.

Долгое время единственным автомобильным заводом Tesla оставался завод во Фремонте, штат Калифорния. Ушли месяцы, прежде чем там удалось достичь объема выпуска 1000 машин в неделю. Маск сказал, что выпуск 3000 машин в Шанхае является целью на ближайшее будущее.

В понедельник на заводе в Шанхае собралось более 200 человек, включая СМИ и работников Tesla. Они приветствовали счастливчиков, которым вручали первые автомобили, собранные в Китае. Один из сотрудников, получивших электрокар, тут же подарил его своей девушке вместе с цветами, и пара счастливо расцеловалась.

Начать выпуск планировали в 2020 году, однако строительство завода и наладка производственных процессов пошли с опережением графика.

Соглашение о строительстве шанхайского завода Tesla было подписано в июле 2018 года с администрацией района Линьган. Общий объем вложений в данный проект составит порядка 50 млрд юаней (около 7,2 млрд долларов).

Сам Илон Маск вовсю осваивает прототип Cybertruck и даже засветился на нем на одной из вечеринок.

Фото: Zuma/TASS