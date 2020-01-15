Система Tesla Sentry запечатлела, как вандалы возятся с зарядным устройством автомобиля Model 3 в Лас-Вегасе.

Когда режим «часового» с видеонаблюдением на 360° включен, восемь внешних камер электромобиля Тесла обеспечивают контроль потенциальных угроз. Если кто-то опирается на автомобиль, Sentry Mode переключается в состояние Alert и отображает на сенсорном экране сообщение о том, что камеры записывают все, что происходит с автомобилем. При более серьезной угрозе активируется режим Alarm. Кроме того, владелец электрокара получает уведомление о происшествии на смартфон.

С помощью Sentry Mode удалось запечатлеть момент, когда двое молодых людей пытались повредить зарядный кабель автомобиля. Эти кадры были размещены в сети самим владельцем Теслы, который оставил автомобиль в гараже центра Park MGM в Лас-Вегасе. На них видно, как некий молодой человек пытается открыть электрокар, прежде чем вернуться в собственное транспортное средство, припаркованное неподалеку.

Через несколько секунд в кадре появляется его приятель и идет прямо к зарядному кабелю, энергично дергая его, пытаясь выдернуть из гнезда. Однако зарядный кабель Tesla следует сначала разблокировать, прежде чем вытаскивать из гнезда. Не подозревая об этом, мужчина пытается пнуть кабель, но это не срабатывает. Вскоре после этого первый молодой человек пытается выбить кабель, в результате срабатывает сигнализация автомобиля. Тогда друзья заскакивают в свою машину и покидают парковку.

Владелец Tesla Model 3 написал в пояснении к видео, что Sentry Mode смогла предупредить его, что в 2 часа ночи в Лас-Вегасе кто-то пытался напасть на автомобиль и отсоединить зарядную вилку. Он отправил видео, на котором хорошо видны лица нападавших, в службу охраны парковки.

Видео: YouTube