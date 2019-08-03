Трудно быть хулиганом: теперь всё снимают камеры!

Бортовая камера, установленная на Tesla Model 3, четко зафиксировала личность автохулигана, который прошёлся ключом по дорогому автомобилю. Теперь ему не отвертеться от ответа.

Режим Sentry Mode от Tesla еще раз доказал свою пользу, запечатлев момент, когда молодой человек без видимой причины, а думаем, просто из чувства классовой неприязни, ключом поцарапал лакокрасочное покрытие синей Теслы Model 3.

Этот инцидент произошел в Дорчестере (США, штат Массачусетс). Камера зафиксировала, как мужчина в черной одежде в 9:16 утра входит в магазин, а в 10:34 этот же человек с пышным хвостом на голове возвращается из магазина, вытаскивает из кармана ключи и, проходя мимо припаркованной Теслы, словно невзначай проводит ими от передней до середины задней двери. Уходя, он даже оглядывается, словно оценивая свою «работу».

Как известно, система видеокамер Sentry Mode обеспечивает видеонаблюдение на 360°. Когда режим «часового» включен, 8 внешних камер электромобиля отслеживают потенциальные угрозы. За несколько месяцев, прошедших с тех пор, как Tesla представила это устройство для Model 3, система зафиксировала многочисленные случаи, когда люди грабили или поджигали эти автомобили.

Казалось бы, потенциальные преступники уже должны знать, что машина записывает каждый их шаг. Однако выясняется, что есть и необразованные, кто не в курсе достижений новейшей автомобильной техники.

Владелец этой машины Джон Хо уже подал заявление в полицию, предоставив видеозапись в качестве доказательства. Молодого человека уже ищут.

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Видео: YouTube