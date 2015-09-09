Вчера, в 15:37 Это по любви: Земфире разбили ее Mercedes-Benz Задержанный объяснил, что хотел привлечь внимание певицы.
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Московская полиция задержала мужчину, который разбил автомобиль Mercedes-Benz C-класса, принадлежащий певице Земфире Рамазановой.
Злоумышленником оказался 35-летний мужчина, работающий грузчиком. Он разбил передние стекла припаркованного на Фрунзенской набережной автомобиля певицы. Об акте вандализма в полицию заявила Земфира.
После оценки ущерба была объявлена его сумма — 25 тыс. рублей. Пойманный злоумышленник признался, что, разбив стекла в автомобиле певицы, он хотел привлечь ее внимание, так как любит ее.
«В правоохранительные органы обратилась З. Рамазанова с сообщением о том, что неизвестный разбил два стекла в ее Mercedes- Benz во дворе жилого дома в центре Москвы. Когда на место происшествия приехала полиция, мужчина все еще находился во дворе, его незамедлительно задержали. 35-летний мужчина, работающий грузчиком, признал вину. По его словам, таким образом он хотел привлечь к себе внимание артистки», — рассказали АГН «Москва» в пресс-службе столичного МВД.
Теперь против влюбленного может быть заведено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», что грозит 40-тысячным штрафом и лишением свободы на срок до двух лет. Пока вандала отпустили под подписку о невыезде. Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Земфира оставила случившееся без комментариев.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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