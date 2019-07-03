Полтора километра на капоте машины: вот какая любовь в С-Петербурге

Петербурженке выписали штраф за вождение в нетрезвом виде, а автомобиль отогнали на штрафстоянку.

Эта удивительная история произошла в Санкт-Петербурге. Сначала в соцсети попал ролик, на котором видно, что за рулем иномарки сидит девушка, а на капоте ее автомобиля — молодой человек. Она, покуривая сигаретку, едет на довольно приличной скорости, делая вид, что его в упор не замечает. Проехали они так километра полтора, потом парень соскочил с капота, а девушка умчалась прочь. Роликом, как водится, заинтересовалась полиция.

Местные СМИ нашли девушку, и она рассказала, что парня, разумеется, видела, это назойливый поклонник, который не дает ей прохода, вечно ее подкарауливает, и в этом случае ей ничего не оставалось делать. Она не хочет общаться с этим человеком, но он постоянно ее преследует. Она ехала по своим делам и старалась его не замечать, потом он, «наверное, устал и слез с капота», рассказала она изданию 78.ru.

«Мужчина с капота» рассказал свою версию истории. С этой девушкой у него когда-то начинался роман, но когда у него закончились деньги, она потеряла к нему интерес. Молодой человек пояснил, что у девушки проблемы с алкоголем, и утром 2 июля он просто пытался не дать ей сесть пьяной за руль, что видно даже на видео.

Через некоторое время после инцидента сотрудники ГИБДД остановили этот автомобиль для проверки документов, и выяснилось, что девушка действительно управляла транспортным средством в нетрезвом виде. Ей выписали штраф по статье 12.8 КоАП РФ (за управление автомобилем в нетрезвом виде), а автомобиль отправили на штрафстоянку.

После того как она заберет автомобиль, ее ждет еще один штраф — за перевозку пассажира вне кабины транспортного средства (1000 рублей). Из-за всех этих правонарушений владелицу лишат водительских прав. За езду в пьяном виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

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Видео: YouTube