Компания Vanlifer представила необычный автономный прицеп с туалетом и душем, который можно брать с собой в любые поездки.

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Комфорт в дороге сложно переоценить, но собственный прицеп с туалетом — это нечто совершенно непонятное. То есть люди готовы не брать в дорогу кухню (есть множество кафе по пути), кровать (вдоль трассы немало гостиниц), столы и стулья, но отказаться от собственного туалета они никак не могут.

— Фриц, а наш Ганс-то — путешественник!

— Да какой он путешественник — сортир с собой таскает!

Прицеп-туалет — это, конечно, смешно, однако спорить, что с ним удобнее, мы ни в коем случае не будем. Посмотрим с практической точки зрения.

Vanlifer Towable Bathroom предназначен для буксировки любым семейным автомобилем и полностью автономен. Его внутренние габариты составляют 2500 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1950 мм в высоту. То есть он достаточно большой, чтобы вместить любого человека. При этом прицеп достаточно компактный, чтобы у водителя не возникало проблем с маневрированием.

Прицеп имеет 80-литровый запас воды для душа с газовым подогревом. Этого хватит на 20 минут. Использованная вода поступает в отдельный резервуар. Унитаз же имеет собственный запас воды и отдельный резервуар для отходов.

Кроме того, прицеп оборудован солнечной батареей на 250 Вт, аккумулятором 110 А*ч, светодиодными светильниками и вытяжкой. Внутри душевой кабины размещена раковина.

Стоимость прицепа Vanlifer Towable Bathroom пока не озвучена, но можно предположить, что обойдется он примерно в 1 млн рублей.

За 1,9 млн рублей можно приобрести полноценный кемпер со всем необходимым.

Фото: Vanlifer