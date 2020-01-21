«Автодор» ищет название для новой трассы М-12. Помогаем!

В России объявлен конкурс на название новой трассы М-12, которая свяжет Москву и Казань, а также множество других городов между ними. Название «Восток» не предлагать!

Новая скоростная автодорога М-12, строительство которой было одобрено в прошлом году, нуждается в имени. Поэтому государственная компания «Автодор» на своей страничке в Facebook объявила конкурс на название трассы, принять участие в котором может любой желающий. Свои варианты оставляйте в комментариях к анонсу конкурса или присылайте на специально созданный для этого почтовый ящик mya-m12@yandex.ru.

«Кстати, одно из часто упоминаемых названий — „Восток“ — увы, не подходит. Оно уже закреплено за трассой А-375, связывающей Хабаровск и Находку», — предупреждают в «Автодоре».

А чтобы нам лучше думалось, вот несколько фактов о новой трассе М-12. Растянувшись более чем на 700 км, она свяжет пять регионов России — Московскую, Нижегородскую и Владимирскую области, а также Республику Татарстан и Чувашию. При этом время в пути из Москвы в Казань сократится в два раза. Впоследствии трасса может быть продлена до Екатеринбурга.

Трасса не будет обособленной, а станет частью автотранспортного коридора Европа — Западный Китай, или, сокращенно, ЕЗК.

«ЕЗК — звучит не очень хорошо, мне не нравится эта аббревиатура, как и другие аббревиатуры в нашем языке, изобилующие согласными. У трассы должно быть имя, поэтому я хотел попросить Минтранс объявить какой-то конкурс, краудсорсинг, как красиво назвать такую большую дорогу», — высказался вице-премьер Максим Акимов.

Трасса М-12 может быть продлена и до Владивостока.

Фото: «Автодор», Сергей Бобылев/ТАСС