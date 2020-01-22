Выхлопы автомобиля могут вызвать инфаркт

Воздействие крошечных частиц, встречающихся при загрязнении воздуха, даже в течение нескольких первых часов может стать причиной нефатального сердечного приступа, полагают ученые Йельского университета.

Инфаркт миокарда является основной формой сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Сверхтонкие частицы (UFP) имеют размер 100 нанометров и меньше, а их основной источник в загазованных городах — автомобильные выбросы.

Исследование, опубликованное в журнале «Перспективы гигиены окружающей среды», подтвердило связь UFP и сердечных приступов. Особенно эта связь усиливается в течение первых нескольких часов воздействия, объясняет Кай Чен, доктор философии, доцент Йельского университета, пишет Medicalxpress.com.

Сверхтонкие частицы представляют риск для здоровья из-за их размера, большой площади распространения и способности проникать в клетки и систему крови из легких, что и объясняет риск сердечно-сосудистых заболеваний. Первыми, кто продемонстрировал влияние UFP на здоровье астматиков, были ученые Института эпидемиологии при Центре Гельмгольца в Мюнхене, которые провели исследование еще в 1990-х годах. С тех пор было опубликовано около 200 дополнительных исследований на эту тему.

В данном случае Чена и его соавторов интересовало, становится ли кратковременное воздействие UFP причиной сердечных приступов и могут ли такие показатели, как размер частиц и их концентрация на поверхности, усилить негативное воздействие на здоровье. В ходе исследования они изучили все нефатальные случаи инфаркта миокарда в Аугсбурге (Германия). В исследовании приняли участие 5898 пациентов, переживших сердечные приступы в период с 2005 по 2015 годы.

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Фото: Донат Сорокин/ТАСС