Если вы раздумываете, что взять — бензин или дизель, то, возможно, это исследование вам тоже пригодится.

Материалы по теме Владелец мечтает утилизировать свой электромобиль, но как — никто не знает

Американская автомобильная ассоциация (AAA) выяснила, что большинство опрошенных владельцев, опасались покупки электромобиля. 91% владельцев называл по крайней мере одну проблему перед покупкой. Основные — опасения по поводу недостаточной дальности хода на одной зарядке и наличие достаточного количества зарядных станций. По данным AAA, хотя количество электромобилей на рынке неуклонно растет, подобные опасения остаются серьезным препятствием для увеличения продаж техники на электротяге.

Но аналитики говорят, что как только люди делают решительный шаг и покупают электромобили, эти проблемы исчезают. Из опрошенных автовладельцев (71% из которых ранее не владели электромобилем), 96% заявили, что в будущем снова купят или арендуют электромобиль.

Согласно итогам опроса, многие владельцы ездят на электромобилях чаще, чем раньше на бензиновых. Из опрошенных владельцев 78% по-прежнему имеют в своем гараже еще и бензиновый автомобиль, но большую часть времени (87%) они проводят на электромобилях, проезжая в среднем около 60 км. в день. Такое предпочтение, вероятно, является результатом опыта. Ведь почти каждый опрошенный владелец (95%) сказал, что его все устраивает. И респонденты поняли важное: большинство электрокаров можно заряжать и дома.

Большинство потенциальных покупателей беспокоятся, что сеть электрозаправок недостаточно развита, но став владельцами понимают, что домашняя зарядка может покрыть большую часть их потребностей. И это намного удобнее, чем поездка на электрозаправку и ожидание, пока автомобиль зарядится, так как происходит это не очень быстро. Владельцы, опрошенные AAA, заявили, что в 75% случаев им хватает зарядки из дома.

Сдерживают покупателей и более высокие цены на электромобили в сравнении с обычными машинами с ДВС. Однако выяснилось, что эти затраты могут быть в значительной степени компенсированы более низкими эксплуатационными расходами.

Электричество, необходимое для пробега компактного электромобиля в 24 тыс. км в год, стоит в среднем 546 долларов, в то время как эквивалентное количество бензина обойдется в 1255 долларов, подсчитали аналитики AAA. Поскольку электрокары не нуждаются в замене масла, и обслуживать их гораздо проще, затраты на ТО в среднем оказываются на 330 долларов в год меньше, чем в случае с бензиновыми машинами.

А если электрокары пустят на выделенки и разрешат бесплатно ездить по платным трассам, это станет новым поводом задуматься о выгоде такой техники.

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