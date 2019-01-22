Электрокары пустят на выделенки и разрешат бесплатно ездить по платным трассам

В правительстве обсуждают льготы для электромобилей.

Материалы по теме Новая российская разработка: автомобиль, управляемый силой мысли

Меры по стимулированию рынка электрокаров обсуждают Минпромторг, Минфин, Минэкономразвития, Минтранс и другие ведомства, следует из проекта плана-графика развития электротранспорта на 2020 год, который есть в распоряжении «Известий». Из него следует, что владельцев электромобилей могут пустить на выделенные полосы для общественного транспорта, им также хотят разрешить бесплатно парковаться на федеральном уровне и бесплатно передвигаться по платным трассам. Также предлагается освободить владельцев машин с электродвигателями от транспортного налога.

Кроме того, предлагается стимулировать изготовителей электрокаров и предоставлять им налоговые льготы.

Впрочем, не все ведомства выступают за предоставление льгот. Так, Минфин против стимулирования автозаводов, чтобы те выпускали электрокары, и предоставления таким предприятиям налоговых льгот. В ведомстве считают, что в бюджете на 2019–2021 годы уже заложены средства на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, этими мерами могут при желании воспользоваться и производители электрокаров. Бесплатный проезд электромобилей по платным трассам также не поддерживают, так как выпадающий доход «Автотора» придется компенсировать из бюджета.

В Минтрансе не поддерживают допуск электромобилей к движению по выделенным полосам, однако местные власти могут по своему усмотрению разрешить движение таких машин по выделенкам, установив соответствующие дорожные знаки. Например, в Москве уже несколько лет действует бесплатная парковка для электромобилей.

Специалисты рынка считают, что кроме этого следует снижать накладные расходы при ввозе таких машин в страну, ведь с учетом таможенной пошлины, НДС, установки ГЛОНАСС и услуг брокеров цены на электрокары увеличиваются на 38–40%

В конце прошлого года анонсировали новый российский автомобиль Monarch. К этому проекту есть много вопросов.



Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС