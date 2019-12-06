Suzuki Jimny обманул экологические нормы Европы

Несмотря на небольшой объем двигателя внедорожника, уровень выбросов оказался слишком высоким для Европы, но компания нашла выход.

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Говоря о вредных для экологии автомобилях, никто не мог подумать, что небольшой внедорожник Suzuki Jimny может быть одним из самых «грязных». Но, как оказалось, уровень выбросов СО 2 его 1,5-литрового 102-сильного мотора не соответствует строгим экологическим нормам Старого Света, которые в 2021 году станут еще жестче. В результате Suzuki вынуждена прекратить продажи Jimny в Европе.

Однако не все так плохо. Благодаря найденным в законодательстве ЕС лазейкам, внедорожник исчезнет из продажи ненадолго и вскоре вернется в новом статусе — грузового автомобиля, требования к выбросам СО 2 которого в Европе не так строги.

Стандартная пассажирская версия автомобиля, после легкой модернизации, станет коммерческой. Автомобиль лишится задних сидений, которые, надо думать, можно будет установить как опцию. Полноценная же пассажирская версия позже получит другой двигатель. Но когда это произойдет — неизвестно.

Suzuki Jimny оказался весьма популярным автомобилем в Европе. В некоторых странах очередь на него растянулась на год и более. Поэтому компания решила пойти на хитрость, чтобы не упустить прибыль.

В России проблем с вредными выбросами у Suzuki Jimny нет. Поэтому он продолжит продаваться без изменений, по цене от 1 439 000 рублей.

К подобной хитрости прибегнул и УАЗ, чтобы избежать обязательной установки подушки безопасности на Хантер.

Фото: Suzuki