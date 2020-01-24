Новый рекорд: автомобиль взобрался на 6694 метров

Вездеход Mercedes Unimog U 5023 поднялся к вершине действующего вулкана Охос-дель-Саладо в Чили.

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Команда экспедиции под руководством немецкого экстремала Матиаса Йешке установила мировой рекорд высоты для колесных транспортных средств на вседорожнике Mercedes Unimog. Высота вулкана Охос-дель-Саладо в Чили составляет 6893 м, он является рекордсменом по высоте в Чили и вторым по величине действующим вулканом в Южной Америке после Аконкагуа.

Матиас Йешке несколько раз поднимался на Охос-дель-Саладо, всегда превосходя собственные рекорды высоты на несколько метров. Он уже был на этом вулкане с Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler, Mercedes Zetros и совсем недавно с двумя грузовиками MAN Kat, теперь же он покорил вершину на Unimog, снова улучшив свой рекорд — удалось преодолеть высоту 6694 метра.

Это было не просто развлекательное мероприятие, но и полезное — команда покорителей вершины установила четыре аварийных радиостанции, которые позволяют альпинистам связываться с базовыми лагерями Охос-дель-Саладо. Вулкан является популярным местом для экстремального альпинизма.

Unimog U 5023 были специально модернизированы для выполнения этой задачи. У него огромные шины с большими воздушными камерами, в которых хорошее сцепление сочетается с несильным давлением на грунт. Кроме того, машины были оснащены мощными лебедками, чтобы иметь возможность поддерживать друг друга в сложных ситуациях. Специальные регулируемые опоры спереди, которые могут быть оснащены тяжелым запасным колесом, предназначены для смещения центра тяжести вперед на экстремальных крутых склонах и, таким образом, предотвращают опрокидывание вседорожника Unimog.

Над дооборудованием Unimog U 5023 поработали инженеры Unimog Development и кузовные специалисты AS Söder. У Unimog U 5023 дизельный двигатель OM 934, который в своей специальной модификации Euro 6 выдает 230 л.с. и 900 Ньютон-метров крутящего момента. Рабочий объем четырехцилиндрового мотора составляет 5,1 литра. Однако на больших высотах, на которые удалось добраться команде, его производительность резко падает из-за пониженного содержания кислорода в воздухе.

Новый рекорд: автомобиль взобрался на 6694 метров Вездеход Mercedes Unimog U 5023 поднялся к вершине действующего вулкана Охос-дель-Саладо в Чили. Новый рекорд: автомобиль взобрался на 6694 метров

У нас есть свой аналог — универсальный полноприводный грузовик Silant напоминает немецкий Unimog, но так ли он хорош?

Видео: YouTube

Фото: Daimler Truck AG.