Русский вездеход лучше Унимога?

По функциональным возможностям универсальный полноприводный грузовик Silant напоминает немецкий Unimog. Но так ли он хорош, чтобы отдавать за него 1,8 млн рублей?

Грузовик Silant

Многофункциональный грузовик Silant

Длина/ширина/высота/база 5610/2240/2859/2760 мм

Снаряженная/полная масса 4200/6500 кг

Двигатель ММЗ Д-245.7Е3, дизельный, P4, 16 клапанов, 4750 см³; 92 кВт/125 л.с. при 2200 об/мин; 422 Н·м при 2100 об/мин

Грузоподъемность 3 т

Топливо/запас топлива ДТ/70 л

Расход топлива: смешанный цикл 18,0 л/100 км

Трансмиссия полный привод; М5 Длина/ширина/высота/база 5610/2240/2859/2760 мм

Снаряженная/полная масса 4200/6500 кг

Двигатель Cummins ISF 3.8tA154, дизельный, P4, 16 клапанов, 3760 см³; 112 кВт/152,3 л.с. при 2600 об/мин; 491 Н·м при 1900 об/мин

Грузоподъемность 3 т

Топливо/запас топлива ДТ/70 л

Расход топлива: смешанный цикл 15,0 л/100 км

Трансмиссия полный привод; М5

Китайский турбодизель напрягается, рычит, как маленький дракон, но взять подъем с ходу не получается. В кузове — бетонный блок массой в тонну, который, словно старые проблемы, тянет вниз. Еще попытка! «Зубастые» шины выбрасывают фонтаны снега и, наконец, затаскивают грузовичок наверх. Эх, если бы всё было так просто!

Циклы жизни

За рулем многоцелевого полноприводного автомобиля Силант чувствую себя первооткрывателем: я первый журналист, которому довелось поездить в обновленной машине, имеющей отличные перспективы.

Экспериментальная модель НАМИ‑2338 (ЗР, № 4, 2007) появилась в 2006 году, серийное производство наладили в Великом Новгороде в 2009–2010 годах. Потенциал у Силанта весьма неплох: на него можно навесить отвалы, щетки, пескоразбрасыватели, есть варианты с самосвальным кузовом, вахтовкой, передвижным пунктом полиции. Это же российский аналог мерседесовского Унимога!

Передняя панель полностью переделана. Теперь ногам водителя и пассажиров не мешают острые углы, нет и бесчисленных саморезов.

Силант и создавали с оглядкой на знаменитый Unimog, но не всё шло гладко — конструктивных недоработок хватало. После серии краш-тестов модернизировали кабину. Мосты от газовского Соболя не выдерживали нагрузки, их поменяли на «взрослые» — от ГАЗ‑3308 Садко. Эти показали себя неплохо, потому стоят на машине и сейчас. Лонжероны рамы сделали толще, благодаря чему подняли грузоподъемность до 2700 кг. Но всё равно прочность стального «скелета» была недостаточна.

За первые полгода завод изготовил около семидесяти машин, но конструкция всё еще была сырой, а покупатели жаловались на качество сборки. В 2013 году выпустили всего двенадцать Силантов, а двумя годами позже производство и вовсе свернули. Но Силант возродился. В 2016–2017 годах конвейер перенесли на Владимирский моторо-тракторный завод, и у машины началась новая жизнь.

Свежая поросль

Качество сборки стало лучше. Кузов прилично окрашен, нет ни заусенцев, ни торчащих ­саморезов.

Теперь Силант собирают на стационарных постах, а не на поточной линии. За каждый автомобиль отвечает конкретная бригада — персональная ответственность.

Просторная кабина — трехместная. Благодаря большой площади остекления тут больше света, чем в иных легковушках.

Крупные приборы легко читаются, даже когда машину трясет на бездорожье.

В центре — клавиши управления навесным оборудованием. Есть два прикуривателя. Между подстаканниками разместили блок управления микроклиматом.



Трехместная кабина, как и прежде, каркасно-панельного типа. Каркас сваривают из штампованных деталей и стальных труб прямоугольного сечения. Затем на него ­монтируют стёкла и навесные панели.

Какая обзорность! Широкая зона остекления позволяет заглянуть чуть ли не под колеса, ведь нижние части дверей тоже остеклены. Слепая зона по правому борту фактически отсутствует. И в городе, и на лесосеке вождение — в кайф.

Главное новшество в кабине — передняя панель образца 2017 года. Приборы переехали из центра на привычное место, перед рулем. Появились подстаканники и перчаточный ящик, пластик отделки не трескается, как прежде. В этой конкретной машине — кондиционер, но есть возможность установить климат-контроль.

Грузовой внедорожник

Завожу 152‑сильный дизель Cummins, который пришел на смену маломощному британскому агрегату Perkins. Щелкаю пятиступенчатой механикой ZF с удовольствием — работает идеально. Есть связка попроще и подешевле: белорусский 125‑сильный двигатель ММЗ и газовская пятиступенчатая механика.

Кировские шины КИ‑115 А глотают километры грунтовки, и не покидает ощущение комфортности. Сидим в грузовичке втроем, причем все в толстых зимних куртках, - и нам не тесно. Подвеска по грузовым меркам мягкая. Владимирцы усилили рессоры и перешли на раму с лонжеронами постоянного сечения. В результате на кабину и агрегаты стало передаваться меньше толчков и ударов, повысилась надежность, а грузоподъемность выросла до трех тонн.

Двигатель Cummins ISF 3.8tA154, как и белорусский ММЗ, соответствует экологическому классу Евро‑4. В паре с китайским мотором работает механическая коробка ZF 5S‑42, с белорусским — трансмиссия ГАЗ.

Дьявольские мелочи

Впереди крутой подъем, щедро заваленный снегом. Козыри у Силанта прежние — полный привод с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей. Раздаточной коробкой управляю механическими рычагами, но в будущем у нее появится пневмоэлектрический привод. Я уже опробовал подобное решение на вездеходе Mushroomer (ЗР, № 4, 2018) и точно могу сказать: станет удобнее.

Руль легкий, вращаю его быстро. Машина берет подъем, я разворачиваюсь и ныряю вниз. Дорожный просвет 330 мм и короткая база позволяют вертеться на косогоре чуть ли не волчком. Эх, давай еще! Силант вывешивает колесо на очередном ­буераке. С первого раза его не взять. Небольшой поворот руля… и жидкость ГУРа вытекает на снег. Эх, качество российских комплекту­ющих… Тщательнее надо!

Мелочь? Она может испортить труд многих людей. Но Силант подтвердил, что умеет возрождаться. Полевой ремонт быстр и оперативен. Поменяли сорванный патрубок, залили жидкость в бачок гидроусилителя — и машина готова к подвигам.

Силант выпускают с короткой базой (на фото) и с длинной. Мосты позволяют ставить колёса с шинами низкого давления, и тогда грузовик превращается практически в болотоход.

Без предрассудков

Владимирцы пока являются заложниками старого имиджа Силанта. Но постепенно отношение к «российскому Унимогу» меняется, а работа над машиной продолжается. Сейчас готовят версию с постоянным полным при­водом. Кроме двигателей ММЗ и Cummins предложат 150‑сильный турбодизель ЯМЗ класса Евро‑5.

В планах — поднять грузоподъемность до пяти тонн. Тогда Силант попадет в нишу между газовским Садко и полноприводными КамАЗами. То есть владимирская машина отчасти может заменить ЗИЛ.

Мосты от ГАЗ‑3308 Садко с самоблокирующимися колесными дифференциалами появились еще при жизни машины в Великом Новгороде. А полуэллиптические листовые рессоры переменного сечения — уже во Владимире: машина стала комфорт­нее, ее грузоподъемность ­увеличилась.

Двухступенчатую раздаточную коробку c ручным управлением взяли у полноприводного Соболя ГАЗ‑22171. Агрегат установлен посередине колесной базы и связан с коробкой передач промежуточным карданом. Дорожный просвет грузовика — 330 мм.



Пока в столице Древней Руси собрали всего пять обновленных грузовиков с целью наладки цепочки поставщиков и отработки технологии производства. Поэтому небольшая неполадка с усилителем руля простительна.

В этом году хотят подготовить первую партию из пятидесяти машин. Силант интересен лесхозам, коммунальщикам, спасателям, пожарным. Да мало ли сфер применения найдется для универсальной машины! А увеличение грузоподъемности расширит перечень используемого навесного оборудования.

Главный козырь Силанта — цена. Шасси с мотором ММЗ обойдется в 1 800 000 рублей, с двигателем Cummins — на 100 тысяч дороже. Зарубежные аналоги стóят в несколько раз больше. Надеюсь, Силант возродился для долгой жизни.