УАЗ Хантер +  трактор: на чем поехать на рыбалку

Во Владимире сделали вездеход Mushroomer (в переводе «грибник»), который совместил в себе достоинства рамного внедорожника и трактора. На таком нестрашно уехать вдаль от цивилизации на охоту, рыбалку или хотя бы за грибами.

Кто, застряв в грязи на УАЗе, не мечтал поставить на него тракторный мотор? Мол, у тракторного дизеля отменная тяга на низах. Из любого болота вывезет. Но чудес не бывает. Тракторный двигатель на ульяновский внедорожник просто так не поставить, агрегат слишком тяжелый.

А владимирская компания «Интеграл 77» решила эту задачу. В результате появился вездеход «Грибник», или Mushroomer. Кому как нравится. Поскольку у вездехода все детали российские и рожден он у нас в стране, я буду называть его именно «Грибник».

Работы над машиной стартовали в 2013 году. «Грибника» создавали для лесников, охотников, рыбаков и геологов.
Работы над машиной стартовали в 2013 году. «Грибника» создавали для лесников, охотников, рыбаков и геологов.

Машина может преодолевать тяжелое бездорожье и перевозить до тонны груза в кузове. Плюс способна тянуть прицеп в сложных дорожных условиях.

Двигатель производят на Владимирском тракторном заводе. Трехцилиндровый наддувный дизель воздушного охлаждения выдает 80 л.с. при 2300 об/мин, а крутящий момент равен 250 Нм при 1200 об/мин. Отсутствие жидкостного радиатора позволило снизить общий вес машины. Конструкторы установили мотор так, что у «Грибника» идеальная развесовка по осям — 50:50!

В основе «Грибника» — доработанная рама от УАЗа Хантера, а под капотом тракторный мотор. Коробка передач уазовская 4-ступенчатая. Раздаточная коробка газовская, она также доработана. Привод — постоянный полный.
В основе «Грибника» — доработанная рама от УАЗа Хантера, а под капотом тракторный мотор. Коробка передач уазовская 4-ступенчатая. Раздаточная коробка газовская, она также доработана. Привод — постоянный полный.

Конструкция кабины сделана по типу гоночных машин. В основе — усиленный каркас из труб.
Конструкция кабины сделана по типу гоночных машин. В основе — усиленный каркас из труб.

У раздаточной коробки нет механических рычагов в салоне. Вместо этого на раздатку установили блок электропневматического включения межосевой блокировки и пониженной передачи. Они управляются кнопками, которые размещены на приборной панели слева от водителя. Включение блокировок сопровождается цветовой индикацией. Блок управления — собственная разработка ООО «Интеграл-77». Как и установленный на раздаточную коробку дисковый стояночный тормоз.

Салон без излишеств, но сделан аккуратно.
Салон без излишеств, но сделан аккуратно.

Клавиши блокировок находятся слева от водителя.
Клавиши блокировок находятся слева от водителя.

Так как двигатель «Грибника» с воздушным охлаждением, привычной системы отопления кабины у него нет. Для обогрева используют автономный дизельный отопитель, который берет солярку из общего бака. Сама кабина шумо- и виброизолирована, а также обработана несколькими слоями грунта и краски, чтобы предупредить коррозию.

Посадка за рулем грузовая, зато, как говорится, высоко сижу — далеко гляжу. Конечно, хочется, чтобы спинка кресла была повыше, с более удобным профилем, а ремни безопасности не поясные, а трехточечные. Но, думаю, все это появится со временем. Доводка машины продолжается.

У «Грибника» есть автоподкачка колес. Компрессор автоматически поддерживает давление в каждой шине.
У «Грибника» есть автоподкачка колес. Компрессор автоматически поддерживает давление в каждой шине.

Главное, что по буеракам «Грибник» едет просто фантастически. Взбирается в крутые подъемы, а переползая через насыпи и рытвины, не цепляет грунт ни защитой двигателя, ни раздаткой.

Подвеска зависимая, с гидравлическими амортизаторами; передняя — пружинная, а задняя — рессорная. Ведущие мосты — собственной разработки компании. Они и обеспечивают отличную геометрическую проходимость. Дорожный просвет «Грибника» — 410 мм. Кроме того, машина может преодолеть брод глубиной до 900 мм.

Все тормоза у «Грибника» дисковые. Создатели автомобиля решили, что в сложных условиях эксплуатации дисковые тормоза надежнее барабанных. В барабаны часто попадает вода, а зимой, особенно после долгой стоянки, это становится проблемой.

Сейчас на «Грибнике» шины, которые обычно применяют на передней оси тракторов. Потому машина и едет по снегу так уверенно. А для движения по болоту или «слабонесущим грунтам» ее можно оснастить колесами сверхнизкого давления.

В базовом оснащении предусмотрена гидравлическая лебедка с тяговым усилием до 4500 кг и управлением из кабины.
В базовом оснащении предусмотрена гидравлическая лебедка с тяговым усилием до 4500 кг и управлением из кабины.

Грузовая платформа весит всего 120 кг. Она быстросъемная — на ее место можно установить, скажем, опрыскиватель или жилой кунг.
Грузовая платформа весит всего 120 кг. Она быстросъемная — на ее место можно установить, скажем, опрыскиватель или жилой кунг.

Первый официальный показ «Грибника» состоялся в прошлом году на выставке внедорожной техники в Москве. Сейчас мы протестировали машину в реальных условиях. Лично мне вездеход понравился. Считаю, что будущее у машины есть. «Грибник» вполне может вписаться в охотхозяйства. Вездеход маневренный, с большим дорожным просветом. Проходимость у него выше, чем у УАЗов, да и увезти он способен куда больше: грузоподъемность «Грибника» — 1250 кг. Проблем с обслуживанием возникнуть не должно: все детали российские, да и на тракторные моторы запчастей полно. Есть интерес к машине и у военных. Цель конструкторского коллектива — довести вездеход до серийного производства. Пока это цель не выглядит недостижимой. Пожелаем удачи!

УАЗ Хантер +  трактор: на чем поехать на рыбалку
УАЗ Хантер +  трактор: на чем поехать на рыбалку
Фото: Онлайн-редакция
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