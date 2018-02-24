УАЗ Хантер +  трактор: на чем поехать на рыбалку

Во Владимире сделали вездеход Mushroomer (в переводе «грибник»), который совместил в себе достоинства рамного внедорожника и трактора. На таком нестрашно уехать вдаль от цивилизации на охоту, рыбалку или хотя бы за грибами.

Кто, застряв в грязи на УАЗе, не мечтал поставить на него тракторный мотор? Мол, у тракторного дизеля отменная тяга на низах. Из любого болота вывезет. Но чудес не бывает. Тракторный двигатель на ульяновский внедорожник просто так не поставить, агрегат слишком тяжелый.

А владимирская компания «Интеграл 77» решила эту задачу. В результате появился вездеход «Грибник», или Mushroomer. Кому как нравится. Поскольку у вездехода все детали российские и рожден он у нас в стране, я буду называть его именно «Грибник».

Работы над машиной стартовали в 2013 году. «Грибника» создавали для лесников, охотников, рыбаков и геологов.

Машина может преодолевать тяжелое бездорожье и перевозить до тонны груза в кузове. Плюс способна тянуть прицеп в сложных дорожных условиях.

Двигатель производят на Владимирском тракторном заводе. Трехцилиндровый наддувный дизель воздушного охлаждения выдает 80 л.с. при 2300 об/мин, а крутящий момент равен 250 Нм при 1200 об/мин. Отсутствие жидкостного радиатора позволило снизить общий вес машины. Конструкторы установили мотор так, что у «Грибника» идеальная развесовка по осям — 50:50!

В основе «Грибника» — доработанная рама от УАЗа Хантера, а под капотом тракторный мотор. Коробка передач уазовская 4-ступенчатая. Раздаточная коробка газовская, она также доработана. Привод — постоянный полный.

Конструкция кабины сделана по типу гоночных машин. В основе — усиленный каркас из труб.



У раздаточной коробки нет механических рычагов в салоне. Вместо этого на раздатку установили блок электропневматического включения межосевой блокировки и пониженной передачи. Они управляются кнопками, которые размещены на приборной панели слева от водителя. Включение блокировок сопровождается цветовой индикацией. Блок управления — собственная разработка ООО «Интеграл-77». Как и установленный на раздаточную коробку дисковый стояночный тормоз.

Салон без излишеств, но сделан аккуратно.

Клавиши блокировок находятся слева от водителя.



Так как двигатель «Грибника» с воздушным охлаждением, привычной системы отопления кабины у него нет. Для обогрева используют автономный дизельный отопитель, который берет солярку из общего бака. Сама кабина шумо- и виброизолирована, а также обработана несколькими слоями грунта и краски, чтобы предупредить коррозию.

Посадка за рулем грузовая, зато, как говорится, высоко сижу — далеко гляжу. Конечно, хочется, чтобы спинка кресла была повыше, с более удобным профилем, а ремни безопасности не поясные, а трехточечные. Но, думаю, все это появится со временем. Доводка машины продолжается.

У «Грибника» есть автоподкачка колес. Компрессор автоматически поддерживает давление в каждой шине.

Главное, что по буеракам «Грибник» едет просто фантастически. Взбирается в крутые подъемы, а переползая через насыпи и рытвины, не цепляет грунт ни защитой двигателя, ни раздаткой.

Подвеска зависимая, с гидравлическими амортизаторами; передняя — пружинная, а задняя — рессорная. Ведущие мосты — собственной разработки компании. Они и обеспечивают отличную геометрическую проходимость. Дорожный просвет «Грибника» — 410 мм. Кроме того, машина может преодолеть брод глубиной до 900 мм.

Все тормоза у «Грибника» дисковые. Создатели автомобиля решили, что в сложных условиях эксплуатации дисковые тормоза надежнее барабанных. В барабаны часто попадает вода, а зимой, особенно после долгой стоянки, это становится проблемой.

Сейчас на «Грибнике» шины, которые обычно применяют на передней оси тракторов. Потому машина и едет по снегу так уверенно. А для движения по болоту или «слабонесущим грунтам» ее можно оснастить колесами сверхнизкого давления.

В базовом оснащении предусмотрена гидравлическая лебедка с тяговым усилием до 4500 кг и управлением из кабины.

Грузовая платформа весит всего 120 кг. Она быстросъемная — на ее место можно установить, скажем, опрыскиватель или жилой кунг.



Первый официальный показ «Грибника» состоялся в прошлом году на выставке внедорожной техники в Москве. Сейчас мы протестировали машину в реальных условиях. Лично мне вездеход понравился. Считаю, что будущее у машины есть. «Грибник» вполне может вписаться в охотхозяйства. Вездеход маневренный, с большим дорожным просветом. Проходимость у него выше, чем у УАЗов, да и увезти он способен куда больше: грузоподъемность «Грибника» — 1250 кг. Проблем с обслуживанием возникнуть не должно: все детали российские, да и на тракторные моторы запчастей полно. Есть интерес к машине и у военных. Цель конструкторского коллектива — довести вездеход до серийного производства. Пока это цель не выглядит недостижимой. Пожелаем удачи!