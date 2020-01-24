На месте строительства завода Tesla найдено 7 снарядов — журнал За рулем

На месте строительства завода Tesla найдено 7 снарядов

Это боеприпасы времен Второй мировой войны.

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Группа по обезвреживанию бомб ищет боеприпасы времен Второй мировой войны на месте будущей фабрики американской компании Tesla в городе Грюнхайде, расположенного недалеко от Берлина.

Уже найдены семь американских снарядов времен ВОВ. Вес каждого — около 50 кг. Эксперты по взрывчатым веществам планируют обезвредить, заявил пресс-секретарь министра внутренних дел Бранденбурга.

Неразорвавшиеся боеприпасы часто обнаруживаются в немецких городах и в их окрестностях, а также в других частях Европы. Например, на этой неделе в Кельне была найдена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны. Еще одна такая же бомба была обнаружена возле главной площади в Берлине. Кстати, завод Volkswagen в Вольфсбурге был проверен на наличие неразорвавшихся боеприпасов в 2016 году.

Специалисты по обезвреживанию бомб ищут их на земле, купленной компанией Tesla
Специалисты по обезвреживанию бомб ищут их на земле, купленной компанией Tesla

Напомним, что компания Tesla недавно купила 300 гектаров земли в Германии для строительства завода, заплатив за участок 45 млн евро (более 3 млрд рублей).

Фото: AP/TASS

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