На месте строительства завода Tesla найдено 7 снарядов

Это боеприпасы времен Второй мировой войны.

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Группа по обезвреживанию бомб ищет боеприпасы времен Второй мировой войны на месте будущей фабрики американской компании Tesla в городе Грюнхайде, расположенного недалеко от Берлина.

Уже найдены семь американских снарядов времен ВОВ. Вес каждого — около 50 кг. Эксперты по взрывчатым веществам планируют обезвредить, заявил пресс-секретарь министра внутренних дел Бранденбурга.

Неразорвавшиеся боеприпасы часто обнаруживаются в немецких городах и в их окрестностях, а также в других частях Европы. Например, на этой неделе в Кельне была найдена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны. Еще одна такая же бомба была обнаружена возле главной площади в Берлине. Кстати, завод Volkswagen в Вольфсбурге был проверен на наличие неразорвавшихся боеприпасов в 2016 году.

Специалисты по обезвреживанию бомб ищут их на земле, купленной компанией Tesla

Напомним, что компания Tesla недавно купила 300 гектаров земли в Германии для строительства завода, заплатив за участок 45 млн евро (более 3 млрд рублей).

У автомобилей Tesla найден серьезный дефект, который в компании отрицают — ведется расследование.

Фото: AP/TASS