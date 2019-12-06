Модели Тесла самопроизвольно ускоряются? Минтранс США заинтересовался

Министерство транспорта США (NHTSA) расследует многочисленные случаи непреднамеренного ускорения моделей Тесла.

Жалобы на непреднамеренное ускорение транспортных средств регулярно поступают в Национальное управление безопасности дорожного движения США. Но во время разбирательства оказывается, что сам водитель чаще всего становится причиной неправильной работы системы, например, перепутав педали. В настоящее время чиновники расследуют жалобы 127 владельцев Тесла: сбой системы, якобы, привел к 52 травмам.Эти инциденты касались автомобилей Model S, Model X и Model 3. Согласно Consumer Reports, человек, организовавший коллективную петицию, попросил NHTSA распорядиться и отозвать каждую Tesla, проданную в США с 2013-го по 2019 год. Отзыв может охватить более чем 500 000 автомобилей.

Так, Дженнифер Терри управляла своей Model 3 летом 2019 года, и вдруг ее машина начала самопроизвольно разгоняться. Она сумела справиться с управлением и попросила руководство Теслы назначить ей встречу, но прежде чем это произошло, ей пришлось прождать несколько недель. Через неделю, якобы, произошло повторное непреднамеренное ускорение, и на этот раз оно привело к аварии с участием четырех транспортных средств, в которых пострадали два человека.

Опасения, что модели Tesla могут непреднамеренно ускоряться, существуют уже давно. В качестве доказательств владельцы выкладывают видео на YouTube, но до сих пор не было реальных расследований инцидентов. Некоторые специалисты подозревают, что пакет помощи Теслы под названием «Автопилот» может иметь к сбоям какое-то отношение. После проверок NHTSA будут приняты дальнейшие шаги — вплоть до отзыва новых заказов.

Автопроизводитель категорически опровергает все обвинения, отмечая, что «Tesla разгоняется только тогда, когда вы этого хотите — машина замедляется или останавливается, когда водитель нажимает на тормоз». Если обнаружена какая-либо ошибка, система по умолчанию отключает двигатель, применение педали тормоза вместе с акселератором также приведет к снижению мощности двигателя, говорится в сообщении компании. Другие датчики также обнаруживают ситуации, в которых ясно, что нажатие акселератора является случайным и автомобиль автоматически снижает скорость вплоть до полной остановки.

Недавно Илон Маск выпустил футболку в честь разбитого пуленепробиваемого стекла пикапа.

Фото: Tesla