В Госдуме обсудят штраф за скрутку пробега

Предположительно, доля подержанных машин со скрученным пробегом может составлять от 10 до 50%, точных данных ни у кого нет.

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Глава РОАД Олег Мосеев выступил с предложением заняться, наконец, проблемой скрученного пробега у подержанных машин. Обсуждение проблемы, скорее всего, пройдет на площадке комитета по транспорту и строительству Госдумы, рассказал «Известиям» замглавы комитета Александр Старовойтов.

В Ассоциации считают, что физических лиц, попавшихся на такой деятельности, нужно штрафовать на 300 тыс. рублей, юрлиц — на 1 млн рублей. Предстоит дискуссия о том, насколько жестким может быть это наказание. Сам Старовойтов поддерживает введение самых строгих мер, вплоть до уголовного наказания, как в США.

Ситуация с недостоверными данными о пробеге носит массовый характер, и ее нужно решать, хотя с администрированием штрафов могут возникнуть сложности. Кто будет выявлять такие нарушения, пресекать и составлять акт? Нужно обосновать затраты из бюджета, например для МВД.

В РОАД считают, что скорректированный пробег на вторичке могут иметь от 10 до 30% автомобилей из общего автопарка в 50 миллионов. Достоверной информации о пробеге нет, поэтому, чтобы это контролировать, нужно фиксировать реальные данные для всех участников рынка. Сейчас объявления об услуге скрутки пробега можно найти на многочисленных сайтах в интернете, просто в объявлениях на улице. Причем чаще всего пробег скручивают у Peugeot — до 45% подержанных машин, Chrysler — до 40%, у Lada, Mitsubishi, Chevrolet, Suzuki, Renault и Ford откорректирован пробег у каждого пятого автомобиля.

Между тем, скрученный пробег — это мошенничество, ведь пробег часто становится решающим фактором при покупке машины, он говорит о ее состоянии: насколько могут быть изношены детали и механизмы. Но порой и сам продавец может не знать о скрученном пробеге, при частой смене владельцев определить пробег у подержанного автомобиля крайне сложно.

Скептики полагают, что введение штрафов не решит проблемы: компании, оказывающие такие услуги, не исчезнут, просто будут делать это нелегально. Решит проблему открытая база данных по пробегу автомобилей, как в Европе и США.

Скручивают пробеги не только профессиональные мошенники, но зачастую и обычные продавцы, особо зазорным в их среде это не считается. Как выявить подтасовку и узнать настоящий пробег? Есть несколько способов.



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