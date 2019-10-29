На неожиданное напоминание обратил внимание владелец электромобиля Audi. Бортовой компьютер предложил ему «поменять масло», а перед уходом «выключить зажигание».

Audi еще не полностью «справилась с прыжком в электрический век. Вы все еще очень привязаны к замене масла», — написал в Twitter Георг Коньович, владелец электромобиля Audi E-Tron.

Не знаем, есть еще где-нибудь такое, но в случае с кроссовером Audi, выпущенным осенью 2018 года, программа бортового компьютера осталась старой, от бензиновой версии, и на устройстве все еще появляется напоминание о смене масла, которое необходимо произвести в ближайшее время.

Любой, кто когда-либо сидел в E-Tron, понимает, что, конечно, «начинка» бортового компьютера практически идентична той, что стоит в автомобилях с ДВС. Почему бы и нет, их функционал мало отличается. Тем не менее, различия все же есть, например с точки зрения потребления или обслуживания. Расход электромобиля, конечно, указывается в кВтч/100 км, а не в литрах на 100 километров. Тем не менее, по словам владельца Audi E-Tron, до сих пор заметно, что его бортовой компьютер все еще запрограммирован на то, чтобы указывать на необходимость замены масла — что, разумеется, не требуется в случае с электродвигателем.

На картинке в твите Георга Коньовича прямо рядом с индикатором потребления (здесь в среднем 25,2 кВт · ч/100 км) высветился стилизованный гаечный ключ и напоминание: «Замена масла и осмотр через 3100 км». Для премиального Audi ошибка, конечно, весьма неприятная, хотя и технически безвредная.

Эта ошибка известна в Audi, и на заводе в Брюсселе в настоящее время проверяют количество машин, где она может проявляться. По мнению специалистов компании, только небольшое количество транспортных средств могут иметь «старый» набор данных в соответствующем блоке управления. Вероятно, для них будет объявлена специальная отзывная кампания, но производитель пока тянет, поскольку ошибку можно исправить за пару минут при первом же сервисном обслуживании.

Тем не менее, никаких официальных жалоб клиентов в компанию не поступало. Кстати, твит автовладельца теперь содержит и другие фото, напоминающие, что старая прошивка относится не только к электромобилям, например, запрос «Пожалуйста, выключите зажигание».

Впрочем, похожие нелепости выявляют и владельцы Renault Zoe: во встроенном в эту модель навигаторе отмечены точки расположения ближайших АЗС, но далеко не на всех из них есть электрозарядные комплексы. Поэтому Audi не одинока в своих «фантомных болях», учитывая объединяющее эти машины отсутствие двигателя внутреннего сгорания.

Есть и еще одна проблема с электромобилями — пока не очень понятно, как их следует утилизировать.



Фото: Twitter