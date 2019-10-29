Но зато столица покинула топ-5 мировых городов по загруженности дорог.

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Согласно данным компании Tom Tom Traffic Index, Москва вышла из топ-5 загруженных городов мира по итогам 2019 года, переместившись на шестое место. Составляя исследование, компания проанализировала дорожно-транспортную ситуацию в 416 городах в 57 странах мира.

Самое большое снижение загруженности в Москве было зафиксировано в декабре 2019 года (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) — загруженность в часы пик уменьшилась на 10%, в том числе благодаря запуску в конце ноября первых двух Московских центральных диаметров (МЦД). Также значительные улучшения отмечаются на большинстве участков магистралей вдоль МЦД: Волоколамском и Варшавском шоссе, Ленинградском и Кутузовском проспектах в сторону центра, а также в районах открытия новых станций метро — от «Некрасовки» до «Косино».

В целом по миру, согласно индексу трафика TomTom, первое место по загруженности дорог занимает Бангалор — водители этого города, расположенного на юге Индии, потратят в среднем на 71% больше времени в пути, чем в других городах. Следующими антилидерами в мировом рейтинге стали филиппинская столица Манила (около 71%); Богота в Колумбии (68%); самый загруженный в прошлом году город Мумбаи (65%) и индийская Пуна (59%).

Москва, хотя и вышла из топ-5, по-прежнему лидирует по загруженности дорог в Европе (59%), ее догоняет Стамбул (55%). Киев (53%), Бухарест (52%) и Санкт-Петербург (49%) также вошли в европейскую пятерку. Говоря о десятке, придется упомянуть Дублин (Ирландия) — 48%, Одессу (Украина) — 47%, Новосибирск (Россия) — 45%, Самару (Россия) — 44% и Харьков (Украина) — 43%.

Всем странам предстоит пройти длительный путь, прежде чем удастся взять под контроль уровень заторов в мегаполисах, отмечает вице-президент TomTom Ральф-Петер Шефер. Со временем появление парка автономных транспортных средств и развитие услуг совместного использования автомобилей поможет улучшить ситуацию, но специалисты по планированию не могут позволить себе сидеть и ждать. Им необходимо использовать все доступные им инструменты для анализа уровней трафика, чтобы предлагать новые решения в области инфраструктуры. И водители в борьбе с пробками играют не последнюю роль, говорится в исследовании.

Специалисты Tom Tom дают несколько советов водителям.

Прежде чем отправиться в путь, заранее планируйте поездку. Потратив несколько минут, чтобы узнать о дорожных условиях на пути к пункту назначения, вы сможете рассмотреть альтернативы и принять наилучшее решение. Доверьтесь новым технологиям, не бойтесь выбрать альтернативный маршрут, предлагаемый современной навигацией, потому что он основан на условиях движения в реальном времени на выбранном вами маршруте. Измените свои привычки вождения. Чаще всего трафик бывает максимальным в определенное время дня и в определенном месте. Используйте имеющуюся информацию, чтобы скорректировать время поездки, это поможет избежать заторов и сэкономит ваше время. Рассматривайте альтернативы. Так ли уж обязательно всегда ездить на личном автомобиле?

Из этого исследования вы узнаете, где в России живут самые быстрые водители.



Фото: Гавриил Григоров/ТАСС