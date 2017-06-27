Где живут самые быстрые водители? Исследование

Страховщики с помощью телематики проанализировали манеру езды российских водителей.

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Согласно статистике за прошедший год, больше других любят «давить газ в пол» жители Томской области, где водители на протяжении 27,18% пути превышают разрешенный лимит, Ставропольского края (25,49%) и Архангельской области (25,3%). Манеру езды водителей в регионах проанализировали аналитики «АльфаСтрахования» и компании Raxel Telematics.

В десятку регионов, водители которых чаще других превышают скорость, попали также Архангельская область (25,3%), Тюменская область (25,16%), Тверская область (24,97%), Карелия (24,6%), Кировская (24,2%), Псковская (24%), Мурманская (23%) и Брянская области (22,7%).

Самые законопослушные водители проживают в Челябинской области — 6,8% превышений скоростного режима, и Сахалинской — 6,26%.

Исследование стало возможным благодаря подключению клиентов компании к сервису «КаскоЭкономия» через приложение на смартфоне, которое дает возможность отследить манеру езды застрахованных с помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиента, при этом старт и остановка трекинга происходят автоматически. Программа отражает, были ли во время движения резкие ускорения или торможения, пользовался ли водитель телефоном во время езды и как долго находился за рулем.

Статистика по превышению скоростного режима по регионам

№ Регион Часть пути с превышением скорости, % № Регион Часть пути с превышением скорости,% 1 Томская область 27,18 31 Самарская область 16,93 2 Ставропольский край 25,49 32 Ростовская область 16,83 3 Архангельская область 25,30 33 Ямало-Ненецкий автономный округ 15,78 4 Тюменская область 25,16 34 Ярославская область 15,75 5 Тверская область 24,97 35 Кемеровская область 15,41 6 Республика Карелия 24,64 36 Удмуртская Республика 15,22 7 Кировская область 24,27 37 Санкт-Петербург 15,06 8 Псковская область 23,99 38 Нижегородская область 14,97 9 Мурманская область 22,94 39 Красноярский край 14,95 10 Брянская область 22,75 40 Республика Татарстан 14,51 11 Орловская область 22,73 41 Омская область 14,41 12 Чувашская Республика 22,51 42 Московская область 14,09 13 Ханты-Мансийский автономный округ 22,25 43 Республика Башкортостан 13,87 14 Липецкая область 21,87 44 Рязанская область 13,37 15 Пермский край 21,38 45 Иркутская область 13,21 16 Амурская область 21,21 46 Новосибирская область 13,03 17 Пензенская область 21,19 47 Кемеровская область 12,50 18 Смоленская область 20,71 48 Москва 12,46 19 Тамбовская область 20,26 49 Ульяновская область 12,17 20 Вологодская область 20,22 50 Волгоградская область 11,08 21 Краснодарский край 20,16 51 Тульская область 10,85 22 Оренбургская область 19,74 52 Саратовская область 10,72 23 Калужская область 19,51 53 Курская область 10,66 24 Воронежская область 19,34 54 Астраханская область 10,61 25 Владимирская область 19,08 55 Белгородская область 10,28 26 Забайкальский край 18,66 56 Свердловская область 10,24 27 Приморский край 18,52 57 Республика Коми 9,50 28 Калининградская область 18,18 58 Хабаровский край 9,01 29 Алтайский край 17,49 59 Челябинская область 6,80% 30 Ленинградская область 16,97 60 Сахалинская область 6,26%

Однако превышение скорости оказалось самым незначительным фактором, влияющим на возникновение аварий.

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