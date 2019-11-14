Стало известно, кто больше других рискует попасть в ДТП

Любопытно, что превышение скорости оказалось самым незначительным фактором, влияющим на возникновение аварий.

В «Лаборатории Умного Вождения» сравнили стиль вождения 20 000 автомобилистов России, чьи машины оборудованы телематическими системами, и определили факторы, которые влияют на вероятность возникновения аварий. Исследование проводилось в период с мая по октябрь 2019 года.

Сначала выделили четыре типа самых опасных на дороге действий и посмотрели, как они связаны с вероятностью попадания в ДТП.

Выяснилось, что можно идеально водить автомобиль, не совершая резких маневров, но при этом часто проводить время за рулем ночью, и в этом случае риск попадания в аварии увеличивается.

Всегда считалось, что превышение скорости чуть ли не основной из рисков аварийности, но оказалось, что связь между нарушениями скоростного режима и попаданием в ДТП минимальна. Данные телематики говорят о том, что лишь 5% всех водителей, машины которых оснащены устройствами, не превышают скоростной режим. При этом только 3% водителей, которые в среднем совершают более 30 нарушений скоростного режима на каждые 100 км, попадают в ДТП в два раза чаще остальных.

Тут скорее играет роль не одно нарушение, а совокупность факторов. Например, повышают риск аварий боковые ускорения. Для группы автомобилистов, которые совершают 7 и более резких боковых ускорений на каждые 100 км, вероятность возникновения аварии увеличивается в 5 раз, а таких водителей около 2% от общего числа. Также влияют на аварийность резкие ускорения и торможения. Для 7% всех клиентов, совершающих 7 и более резких ускорений на 100 км, вероятность попасть в ДТП в 2,5 раза выше.

Среди второстепенных факторов, которые, тем не менее, влияют на риск возникновения ДТП, эксперты называют поездки в темное время суток. Так, с 22:00 до 06:00 вероятность возникновения аварийной ситуации в 2 раза выше. Причем в этой группе находятся около 20% водителей.

Если развивать мысль о совокупности факторов, влияющих на возникновение ДТП, то можно признать, что самыми аварийными являются «ночные гонщики», совершающие опасные маневры, для таких риск попадания в ДТП в 5 раз выше среднего.