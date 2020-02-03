Несмотря на то, что пока Россия не вводила ограничений на обмен грузами с Китаем, ситуация с коронавирусом уже влияет на конъюнктуру в основных промышленных отраслях.

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Так, цена на нефть, газ и ключевые металлы продолжает падать, серьезные риски видят в лесной промышленности и автопроме. Общих негативных последствий для экономики РФ не избежать.

В этой ситуации нам особенно интересен автопром, в котором эпидемия создала риски для России не только как поставщика, но и как импортера.

Из Китая поступает много комплектующих, складских запасов на февраль еще хватит, а вот потом могут возникнуть перебои. В случае продолжения эпидемии на КАМАЗе, к примеру, в марте придется скорректировать производственный план. Многие комплектующие, независимо от страны происхождения, имеют в составе китайские компоненты, и часто заменить их нечем. На предприятии создан оперативный штаб по реагированию, который будет работать с поставщиками и искать альтернативу.

На УАЗе возобновят работу только с 10 февраля, на ГАЗе анализируют ситуацию, на АВТОВАЗе используют небольшое количество китайских деталей, но запас их еще есть, хотя на предприятии готовятся к различным сценариям. Стабильна ситуация с производством и у Toyota, покупающей часть компонентов в Китае. В Renault есть необходимый запас деталей для бесперебойной работы завода, не признаются в наличии проблем и китайские автоконцерны, работающие в РФ. В Nissan пока оценивают риски, а на «Автоторе» не используют поставки из Китая, пишет «Коммерсантъ».

Так что мгновенных угроз российскому автопрому нет, а в отрасли надеются, что ситуация с вирусом разрешится быстрее, чем концерны найдут альтернативных поставщиков, поэтому особо сейчас их никто и не ищет.

Глава Комитета производителей автокомпонентов АЕБ Андрей Коссов отмечает, что сходные опасения были при ограничениях поставок из Турции и после землетрясения в Японии, но в целом значимого ущерба российским производствам это не нанесло.

В дилерском сообществе также считают, что страхи сильно преувеличены. Прекращения поставок и дефицита китайских автомобилей на российском рынке не предвидится, отмечает руководитель по работе с ключевыми клиентами ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров. Да и самим клиентам нечего опасаться — среднее время существования коронавируса вне организма составляет от нескольких минут до нескольких суток; автомобили, импортируемые из Китая, проходят гораздо более долгий путь, для того чтобы попасть на российский рынок, поэтому опасаться проблем с автомобилями или изменений в логистике доставки автомобилей из Китая не стоит. Кроме того, в интересах заводов-изготовителей проводить профилактику распространения вируса на всех этапах производства и транспортировки продукции, иначе будет удар по имиджу китайских брендов.

Мегаполис Ухань в центре КНР мгновенно оказался в центре мирового внимания, но вовсе не как средоточие китайского автопрома, а из-за вируса 2019-nCoV, напоминает наш автор.

Фото: AP Photo/ТАСС