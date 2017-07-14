МВД не хочет наказывать за скрученный пробег

Сфальсифицированный пробег на безопасность не влияет, таким образом, правонарушением в данной сфере не является, считают в ведомстве.

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В феврале в Госдуме хотят обсудить проблему скрученного пробега которую еще раз обозначила Ассоциация российских автомобильных дилеров. Скрученный пробег — это мошенничество, отмечают в организации, а ведь пробег часто становится решающим фактором при покупке машины. О скрученном пробеге может не знать не только покупатель, но и сам продавец, если машина несколько раз переходила из рук в руки. Одной из предлагаемых мер борьбы с этим явлением, мог бы стать денежный штраф.

Однако наказание за этот проступок может стать избыточным, так как скрученный пробег не влияет на безопасность дорожного движения, основной ущерб скорректированные показания одометра наносят покупателю машины, а ответственность продавца в сделках уже и так достаточно хорошо урегулирована гражданским законодательством, заявили агентству РИА Новости в МВД.

Таким образом, фальсификация пробега направлена на извлечение дополнительной материальной выгоды и не может рассматриваться как правонарушение в сфере безопасности дорожного движения.

Также в МВД отметили, что при проведении техосмотра выявляются все неисправности транспортного средства, которые могут влиять на его безопасность, и они не зависят от показаний одометра.

Как выявить подтасовку и узнать настоящий пробег? Существует несколько способов.

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