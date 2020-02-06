Разработан диск с особой аэродинамикой. Проедете на 10 км больше

Диск BMW iX3 Aero отличается не только пониженным сопротивлением встречным потокам воздуха, но и может украшаться различными вставками.

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BMW делает все, чтобы увеличить пробег электромобилей. В том числе работает над аэродинамикой колесных дисков. Поэтому новый BMW iX3 выйдет с «аэродинамическим колесом» с новым диском.

В основу разработки лег базовый диск BMW, но с «индивидуально разработанными вставками». Особая форма спиц диска позволяет уменьшить сопротивление воздуха примерно на 5%. Кроме того, диск на 15% легче стандартного. Все вместе это снизит энергопотребление электрокроссовера iX3 на 2%, увеличив дальность поездки на одной зарядке на 10 километров (по методике WLTP).

Новые диски BMW можно будет оформить в уникальном стиле с помощью вставок: различные блески, фактура и рисунки. Эти вставки можно будет сочетать в любой последовательности, оформляя спицы по-разному.

Электрокроссовер BMW iX3 должен появиться в продаже в 2020 году. Вряд ли он будет поставляться в Россию, а вот новые колесные диски, которые подходят и обычным автомобилям, вероятно, можно будет купить.

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Фото: BMW