Изобретена камера, которая заглядывает за угол. До свидания, слепые зоны!

В 2019 году через сервис проверки истории авто китайские машины пробили 161 тыс. раз. Это в 18 раз меньше, чем, например, у российских автомобилей. Такая низкая востребованность авто из Поднебесной, возможно, связана с тем, что наши соотечественники воспринимают их как недолговечные транспортные средства. Мы выяснили, какие проблемы встречаются у китайских авто и что делать, чтобы продлить срок службы машины.
Что такое пара чемоданов для тяжелоатлета? Легкотня, только руки занимают. Вот и пикап Mitsubishi L200, находящийся на длительном тесте в редакции, до сих пор возил только колесики, чемоданчики… — в общем, грузики. Пришло время загрузить его и загнать... куда надо!
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