Изобретена камера, которая заглядывает за угол. До свидания, слепые зоны!

Расположенная за ветровым стеклом камера нового типа может получить расширенный функционал и рассмотреть предметы, спрятанные за углом.

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Обычные, находящиеся спереди автомобиля видеокамеры фиксируют лишь область перед бампером. Камера нового типа скоро сможет заглянуть за угол. Это стало возможным благодаря технологии лазерных камер, которые смогут «прощупывать» объекты даже вне зоны прямой видимости. О разработке рассказала в журнале «Оптика» группа исследователей из университетов Стэнфорда, Райса и Принстона.

Система объединяет обычную видеокамеру с лазером, луч которого отражается от стен зданий или от других предметов и, таким образом, попадает за угол. Там он отражается обратно от предметов, регистрируется камерой, и дальше искусственный интеллект интерпретирует полученный сигнал. Согласно утверждениям ученых, новой камере уже удалось распознать расположенные за углом картинки с буквами и цифрами, сообщает automobil-industrie.vogel.de.

В автомобиле можно использовать камеру с лазером для того, чтобы заранее увидеть приближающиеся транспортные средства, пригодится новая технология и для камер фотовидеофиксации нарушений, так как поможет считывать номерные знаки даже на пересекающихся улицах.

Надеемся, ученые скоро покажут видео, в котором будет видно, как это работает.

Водители нередко не замечают пешеходов или даже автомобили из-за широких передних стоек, которые закрывают часть обзора. Кажется, эту проблему удалось решить.



Фото: Thomas Günnel/Automobil Industrie