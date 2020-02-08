Ретрокемпер Ford: можно неплохо сэкономить

Несмотря на заслуженный возраст, в нем есть все, что необходимо для путешествий: раковина, плита и холодильник.

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Мы уже столько писали про дома на колесах, что, кажется, трудно представить что-то любопытное. Но нет, еще остается то, чему можно удивиться, например этот ретроавтомобиль, выставленный на продажу за 5500 долларов на одном из сайтов объявлений. Ford Aerostar GTRV 1997 года — жилой микроавтобус, который больше подходит для 1980-х годов, чем для нового тысячелетия, тем не менее он продается, и на него наверняка найдется покупатель.

Автомобиль обитает в Портленде, штат Орегон, и находится в прекрасном состоянии. В объявлении говорится, что в нем никогда не курили и сюда не ступали лапы домашних животных. Поверхности находятся в хорошем состоянии — нет разрывов, трещин, пятен или выцветаний. На шкафах и внутри них нет потертостей и признаков гниения. Продавец заверяет, что Aerostar эксплуатировали очень бережно и хранили в гараже.

Внутри он вполне комфортабельный, разумеется, насколько вы можете ожидать от 20-летнего минивэна, хотя годочки, конечно, чувствуются. К услугам будущих владельцев раковина, холодильник, двухконфорочная плита, обеденный стол и кондиционер (все это выдвижное и запрятано в нишах). Сиденье второго ряда складывается в кровать, а тент на крыше обеспечивает возможность встать во весь рост. Здесь не хватает душа и туалета, но создатели этих компактных кемперов вынуждены были идти на компромисс и чаще всего жертвовали именно душем и туалетом, ведь есть раковина, где худо-бедно можно привести себя в порядок, ну а «экотуалет», особенно в глуши, всегда можно найти.





У выставленного на продажу Ford Aerostar GTRV 1997 не указаны данные одометра, поэтому неясно, сколько километров он проехал. Однако, учитывая его неплохое состояние, скорее всего, немного. Да, он устарел и современные автофургоны более изящны и гораздо лучше оборудованы, но ведь они и в разы дороже! Этот скромный Aerostar GTRV предназначен для тех, кто любит путешествовать, но не хочет или не может потратить десятки тысяч долларов на суперсовременный дом на колесах.

Ретрокемпер Ford: можно неплохо сэкономить Несмотря на заслуженный возраст, в нем есть все, что необходимо для путешествий: раковина, плита и холодильник. Ретрокемпер Ford: можно неплохо сэкономить

А это уже современный автодом, в основе которого минивэн Opel.

Фото: portland.craigslist.org