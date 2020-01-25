Сделан Crosscamp на базе минивэна Zafira.

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Opel тоже «получил» свой автодом — новый бренд Holymer Crosscamp расширяет линейку и весной покажет получит спецмодификацию для кемпинга. Создан автодом на базе минивэна Zafira Life в среднебазном исполнении. До сих пор компания Crosscamp предлагала похожую модель на базе Toyota Proace Verso, которая по функционалу практически идентична Zafira Life.

В автодоме Opel Zafira Life всплывающая крыша, четыре спальных места, кухня и встроенные шкафы. Цены стартуют с отметки в 41 999 евро, что немного меньше, чем просят за похожую версию Toyota. Кроме того, по желанию автомобиль можно дооборудовать, почти все заказывается отдельно.

Для автодома на выбор предлагаются четыре дизельных двигателя мощностью от 120 л.с. (88 кВт) до 177 л.с. (130). Самый мощный из них агрегатируется 8-ступенчатым автоматом. По запросу, среди прочего, имеется шасси повышенной проходимости от Opel и тяговая система Intelli—Grip. В зависимости от варианта двигателя и веса полезная нагрузка составляет более 700 кг, а нагрузка на прицеп — максимум 2,5 тонны.

Премьера — весной: минивэн Opel превращается в компактный автодом Сделан Crosscamp на базе минивэна Zafira. Премьера — весной: минивэн Opel превращается в компактный автодом

Кроме жилых кемперов также существует персональный прицеп с санитарной комнатой, кому-то, вероятно, необходим и такой.



Фото: Opel