ФБР обвиняет Китай в краже автотехнологий

Китайцы считают, что это не кражи, а «обмены».

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Директор ФБР Кристофер Рэй заявил недавно на конференции в Вашингтонском Центре стратегических и международных исследований (CSIS), что «ни одна другая страна не представляет большей угрозы в сфере интеллектуальной собственности, чем коммунистический Китай». В настоящее время бюро проводит около 1000 расследований по факту краж технологий, пишет theguardian.com. В 2019 году арестовано 24 человека по делам, связанным с промышленным шпионажем в пользу Китая, а в 2020-м арестовано уже 19 человек, хотя год начался только что. Подсчитан даже экономический ущерб: кража промышленных технологий обходится США в сумму от 300 до 600 млрд. долларов в год. Китай активно использует академическую открытость научных разработок США для кражи технологий, используя доверенных лиц в кампусах (студенческих городках).

В спецслужбе считают, что с угрозой необходимо бороться с помощью действий всего правительства США. Остановить промышленный шпионаж очень трудно, поэтому Рэй призвал компании усилить защиту своей информации, пересмотреть линии поставок и хорошенько подумать, прежде чем начинать вести бизнес с китайскими компаниями. Хотя сегодня такое партнерство может показаться выгодным, в конечном итоге оно грозит американской компании потерей интеллектуальной собственности.

Особое внимание китайцы уделяют технологиям американских самолетов и электромобилей. Последнее не должно вызывать удивления, так как Китай является крупнейшим в мире рынком электромобилей, а американские автопроизводители наконец-то всерьез начали относиться к технике на электротяге.

Однако сами представители Поднебесной все обвинения отвергают. Китайское посольство в Вашингтоне называет их «совершенно необоснованными», а что касается технологий, то «обмен ими между Китаем и США способствует более глубокому взаимопониманию двух народов и служит коренным интересам обеих стран».

Одной из прорывных компаний в сфере создания электромобилей, безусловно, является Tesla Илона Маска. Его последнее детище — бронированный пикап Cybertruck.

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