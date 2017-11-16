Три главные ошибки владельцев при оплате парковок

25 москвичей за год съездили за своими авто на спецстоянки пять раз и больше.

Материалы по теме Эксперт: в Москве все парковки должны стать платными

Чаще всего при оплате парковки автомобилисты ошибаются при вводе номера машины или парковочной зоны. Третья по распространенности ошибка — водители легковых автомобилей по рассеянности оставляют машины на парковочных местах для грузовиков и автобусов, где нельзя парковаться. Об этом сообщает сетевое издание Москва 24 со ссылкой на АМПП.

Чаще всего это ошибки по невнимательности, но приводят они к получению штрафов, поэтому в службе Администратора Московского парковочного пространства просят внимательно проверять введенную для оплаты информацию, следовать указаниям дорожных знаков и обращать внимание на информационные щиты, расположенные на территории платных парковок.

В приложении «Парковки Москвы» в течение суток можно исправить сделанные ошибки, например изменить госномер автомобиля или номер парковочной зоны.

И пара любопытных фактов: в 2019 году 25 жителей Москвы пять и более раз забирали свои автомобили со спецстоянок, куда их перемещали за парковку в неположенном месте. Есть и рекордсмены — машину одного нарушителя эвакуировали 9 раз, другого — 7 раз, двое автовладельцев забирали свои автомобили со спецстоянок 6 раз.

С 1 января 2020 года в Москве выросла стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей и хранения их на спецстоянках. Экономически обоснованный тариф рассчитан по методике ФАС. Для ТС категорий А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. с 1 января 2020 года он составил 3400 руб. (ранее — 3200 руб.), категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 л.с. — 5400 руб. (ранее — 5200 руб.), категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей, — 7600 руб. (ранее — 7400 руб.). Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50 600 руб. (ранее — 49 200 руб.). Водители, которые оплачивают перемещение и хранение перед тем, как забрать автомобиль, могут оплатить перемещение со скидкой в размере 25% от размера льготного тарифа.

Сутки хранения для автомобилей категории А на данный момент составляет 540 рублей (ранее — 520 рублей), категории В и D — 1050 рублей (ранее — 1 000 рублей), категории D с разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 т, категории C и E, а также негабаритных автомобилей — 2300 рублей (ранее — 2 200 рублей).

С июля прошлого года многодетным семьям переоформлять парковочные разрешения нужно не ежегодно, а раз в три года.



Фото: Сергей Карпухин/ТАСС