Многодетным и резидентам стало проще с парковками

В столице упростили порядок выдачи парковочных разрешений.

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Новый порядок выдачи парковочных разрешений начнет действовать с 12 июля. Многодетным семьям переоформлять документ теперь нужно будет не ежегодно, а лишь раз в три года. В столице 147 тысяч многодетных семей, 75,5 тыс. родителей оформляют парковочное разрешение, и каждый третий пользуется им ежедневно, сообщает официальный сайт Правительства Москвы.

Есть изменения, которые коснутся и резидентов — собственников жилых помещений или нанимателей по договору социального найма. Теперь свое согласие на оформление парковочного разрешения можно оформить удаленно, через портал госуслуг, без посещения центров «Мои документы» или заверения согласия у нотариуса. Такое согласие при оформлении разрешения требуется примерно 40 тысячам резидентов (из 82 тысяч).

Также теперь многодетных семей и резидентов будут информировать о том, что действие парковочного разрешения приостановлено. Например, если не оплачены штрафы или истек срок годности документа. Напоминалок будет сразу несколько: СМС, сообщение по электронной почте, через приложение «Парковки Москвы» и в личном кабинете на портале госуслуг.

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Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС