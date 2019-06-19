Париж готовится к летним Олимпийским играм, которые пройдут здесь в 2024 году. И сейчас власти пытаются сделать город более зеленым и дружелюбным к пешеходам. Но — недружелюбным к машинам.

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О планах создать в черте города четыре леса до конца 2020 года заявила мэрия Парижа. И речь именно о лесе, а не об обычных городских садах — на этих участках будут высажены деревья, характерные для природы Франции — сосны и березы, сообщает портал «Евро Пульс».

Уже определились и с местами — это площадь у здания мэрии Парижа, у театра «Опера Гарнье», у Лионского вокзала и вдоль берегов Сены. Меньше всего деревьев появится на берегах Сены — чтобы не нарушать охраняемый ЮНЕСКО ансамбль, там высадят дикие травы.

Любопытно, что под леса власти решили отдать пространства, которые сейчас занимают проезжие части или парковки, решив, что тот, кому надо, доберется до места пешком или на общественном транспорте. Зато людям будет приятно там гулять — планируется организовать пешеходные дорожки и поставить скамейки. Ну а подъезды для машин экстренных служб, разумеется, оставят.

Власти города пытаются сделать город более «зеленым» к Олимпийским играм 2024 года. Среди других планируемых нововведений — замена 800 парижских автобусов на электробусы.

А в России хотят ввести единый временной интервал (10 минут) в течение которого автовладелец должен оплатить парковку. Сейчас каждый регион устанавливает свои нормы, и в Москве, например, это всего 5 минут, за которые порой автовладельцы не успевают оформить оплату.

Полицию Женевы хотят оснастить своеобразной радиолокационной ловушкой для измерения шума машин и мотоциклов.

Фото: twitter.com/Anne_Hidalgo