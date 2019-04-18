Водителей будут наказывать за превышение не только скорости, но и уровня шума

Полицию Женевы хотят оснастить своеобразной радиолокационной ловушкой для измерения шума машин и мотоциклов.

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Не секрет, что многим водителям мотоциклов или мощных автомобилей нравится завести автомобиль и за секунду сорваться с места с визгом шин, а вот местные жители от этого звука не в восторге.

В швейцарской Женеве власти задумались о благополучии 200 тысяч граждан и хотят положить конец усиливающемуся дорожному шуму. Полицейских собираются оснастить своеобразной радиолокационной ловушкой — «камерой скорости» для выявления слишком громких машин и мотоциклов.

В январе парламент кантона поручил соответствующим службам разработать устройство, способное измерять уровень шума транспортных средств. Такими аппаратами оснастят полицию, и на основании полученных данных стражи порядка смогут наказывать нарушителей. Правда, предельный уровень, за превышение которого последует штраф, еще только предстоит определить, да и самого устройства пока нет, но это лишь вопрос времени.

Парламентарии считают, что по неблагоприятному воздействию на человека шум находится на втором месте после загрязнения воздуха. По статистике 60% населения Женевы страдает от шума, который может усугубить сердечные заболевания и диабет. Согласно конституции кантона Женева, жители имеют право на благоприятную окружающую среду.

13 тысяч смертельных случаев в Германии провоцируются «жизнедеятельностью» автомобилей, такие данные приводит Международный исследовательский совет по чистому транспорту.

Благодаря стараниям экологов автомобиль становится роскошью, а не средством передвижения.

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