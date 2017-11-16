Поворотный момент автоистории: забытый гибрид 1902 года

Компания Porsche показала на выставке «Ретромобиль 2020» в Париже реплику своего первого гибридного автомобиля.

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Основатель компании Фердинанд Порше увлекался бензиново-электрическими технологиями задолго до создания компании, носящей его имя. Каким был первый гибрид Фердинанда, компания показала на выставке «Ретромобиль 2020» в Париже, привезя во Францию точную копию автомобиля.

Проект зародился на рубеже XIX и XX веков, когда австрийская фирма Lohner предложила Порше совместно разработать электромобиль. Было выпущено несколько экземпляров гибридного транспортного средства, которые оказались очень тяжелыми и обладали малым запасом хода на одной зарядке.

Но вместо того чтобы бросить проект, партнеры пошли дальше и создали бензиново-электрическую гибридную силовую установку, основанную на паре генераторов, приводимых в движение двумя одноцилиндровыми двигателями мощностью 3,5 л.с. каждый, приобретенными у французской компании De Dion-Bouton (эта фирма часто упоминается, когда речь заходит о первых автомобилях на планете). Электричество накапливалось в свинцовом аккумуляторе и подавалось на два двигателя, встроенные в передние колеса. Это была сложная и весьма необычная силовая установка. Однако главное, что она прекрасно работала.

В то время электромобили были более легкими в управлении, чем модели с бензиновыми двигателями, поэтому автолюбителям очень понравился практичный четырехместный Lohner-Porsche.

Точные даты выпуска гибрида и объемы продаж не сохранились. В Porsche утверждают, что автомобиль, который порой называли Mixte-Wagen, дебютировал в 1901 году, но некоторые историки полагают, что он появился только в 1902 году. Также предполагается, что было выпущено около 300 экземпляров автомобиля, что для тех времен является отличным показателем, тем более что стоил Lohner-Porsche дороже бензиновых конкурентов.

Если бы эта технология получила развитие, то к сегодняшнему дню автопром выглядел бы совсем иначе. Однако Porsche и Lohner прекратили сотрудничество в 1906 году из-за споров по поводу патентных прав.

До сих пор компания Porsche предпочитала не упоминать о своем первом гибридном автомобиле, пока в 2010 году не появился бензиново-электрический Porsche Cayenne S Hybrid.

Поворотный момент автоистории: забытый гибрид 1902 года Компания Porsche показала на выставке «Ретромобиль 2020» в Париже реплику своего первого гибридного автомобиля. Поворотный момент автоистории: забытый гибрид 1902 года

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Фото: autoblog.com