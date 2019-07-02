В России открывается Автомузей. 70 уникальных экспонатов!

Посетить музей, расположенный на территории московского завода «Кристалл», можно будет в любой день, начиная с 6 июля.

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Автомузей, открытие которого назначено на 6 июля, представляет собой не только выставку. Посетителям будет доступен коворкинг, лекторий, мастерская автоконструирования, моделирования и рисования.

Площадь Автомузея составляет 3 тыс. кв.м, на которых расставлены более 70 уникальных автомобилей и интерактивные экспонаты, а также инсталляции: автомобиль в разрезе, сравнение громкости сигналов разных машин, симуляторы автогонок и катания на ретромобиле.

Особую гордость представляют американский Studebaker EMF-30 и Benz 8/20 Sport 1912 года. Самой редкой машиной в экспозиции стала Isotta Fraschini Tipo 8 Torpedo Phaeton — былой символ богатства и роскоши, который покупали такие люди, как шах Ирана Реза Пехлеви, король Италии Виктор Эммануил, княжеский дом Гримальди и Рудольфо Валентино. Самым дорогим автомобилем в коллекции является Bugatti Type 57 в кузове Coach Vetoux 1935 года выпуска.

Не менее интересны Studebaker Golden Hawk 1957 года выпуска, Hudson 8, различные модели Rolls-Royce, Bentley и других марок. Среди интересных современных машин — суперкар Маруся В1, которых было выпущено всего 30 штук.

«Мы задумывали наш музей как центр притяжения для всех любителей автомобилей, вне зависимости от возраста, наш музей спланирован таким образом, что можно провести в нем целый день всей семьей, чтобы каждый нашел себе занятие по душе. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и уже осенью планируем значительно увеличить площадь нашего музея и количество экспонатов. Таким образом, мы ставим для себя амбициозные планы стать одним из крупнейших автомузеев Европы. Мы ожидаем, что в дальнейшем на территории Автомузея будут также проходить авторалли, слеты участников автомобильных клубов и детские спортивные соревнования», — рассказал о планах директор Автомузея Дмитрий Октябрьский.

Фото: Автомузей