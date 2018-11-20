«Это как газонокосилка в машине»: американцы о советских автомобилях

Lada Vesta SW или Skoda Rapid: воспитание универсала

Этот тест для тех, кто выбирает между Шкодой Rapid и Ладой Vesta SW. У обоих автомобилей вместительный багажник и просторный салон, а это важно для людей семейных, кому приходится и коляску перевозить, и тещу на дачу. Рапид дороже Весты SW, но стоит ли он своих денег или можно не переплачивать, а выбрать Ладу?