«Это как газонокосилка в машине»: американцы о советских автомобилях

США — родина больших машин с огромными моторами, потому владельцы ретрокаров местных марок довольно скептически высказываются о европейских автомобилях, к коим относятся и Лады с ГАЗами.

«Наш человек в Америке» Павел Суслов приехал на еженедельную тусовку владельцев классических американских автомобилей и спросил у пожилых американцев мнение об автомобилях, которые производились в СССР.

Несмотря на то, что большинство из опрошенных старше показанных блогером советских автомобилей и уж точно застали времена холодной войны, никто из них не сумел назвать ни одну машину, сравнивая различные модели с Фиатом, Фольксвагеном и даже Yugo. Угадаете, какие советские модели записали в иномарки? Смотрим видео!

Фото, видео: YouTube

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