«Это как газонокосилка в машине»: американцы о советских автомобилях

«Наш человек в Америке» Павел Суслов приехал на еженедельную тусовку владельцев классических американских автомобилей и спросил у пожилых американцев мнение об автомобилях, которые производились в СССР.
Несмотря на то, что большинство из опрошенных старше показанных блогером советских автомобилей и уж точно застали времена холодной войны, никто из них не сумел назвать ни одну машину, сравнивая различные модели с Фиатом, Фольксвагеном и даже Yugo. Угадаете, какие советские модели записали в иномарки? Смотрим видео!
- А вот друзья Павла Суслова в восторге от советских машин. Они, например, уже протестировали легендарную УАЗ «буханку».
- Ранее Павел Суслов, Джей Ти и Пол протестировали УАЗ-469.
- А еще бравая команда поездила на ГАЗ-66. «Шишига» им показалась машиной инопланетян.
Фото, видео: YouTube
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