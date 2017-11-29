Белорусы превратили ржавую Волгу в мечту коллекционера

Одна из белорусских автомастерских сняла целый фильм о реставрации ГАЗ-24.

ГАЗ-24 Волга являлась объектом поклонения в СССР: круче машины гражданским лицам не продавали. Хоть седан и получил обидное прозвище «баржа», но имеет тысячи поклонников, причем не только на территории бывшего Советского Союза, но и за его границами.

Сегодня большинство автомобилей, которые эксплуатируются каждодневно, находятся в плачевном состоянии. Такой ГАЗ-2401 Волга досталась специалистам из белорусской мастерской RoadCarsMasters.

В таком состоянии автомобиль попал к реставраторам

В размещенном видео показывается практически весь процесс реставрации автомобиля. В описании к ролику говорится о том, что бюджета на работы не было, потому мастерская не ставила задачу восстановить автомобиль до заводского состояния. «Была задача привести ее в нормальный вид, поэтому было принято решение спасать все что можно было спасти, и только то, что уже не подлежало восстановлению, мы заменяли на новое. В видео постарались показать все этапы по восстановлению», — пишут авторы.

В итоге у RodCarsMasters получился целый фильм (длительность почти один час) с хорошим монтажом и музыкальным сопровождением.

Если у вас есть свободное время, посмотрите ролик целиком, он действительного того стоит.

Фото, видео: YouTube / VAR