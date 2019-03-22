Ретроавтомобили выпустят на дороги. Но за деньги

Классические автомобили советского и иностранного производства в скором времени получат особые паспорта технических средств и номера. Но чтобы получить их, придется пройти платную экспертизу.

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Владельцы ретроавтомобилей часто сталкиваются с тем, что ездить на них по закону не получится. Пройти техосмотр по новым правилам они не могут, страховка дорогая, а иномарки в возрасте старше 30 лет вообще ввозятся в страну в статусе «культурной ценности». В последнем есть как плюсы (не предъявляются требования к экологическому классу и отсутствию систем безопасности, таких как ABS или ЭРА-ГЛОНАСС), так и минусы: автомобиль невозможно поставить на учет. Следовательно, и выезжать на дороги общего пользования на нем нельзя. При этом автомобиль должен иметь оригинальные двигатель, кузов и раму, либо отреставрированные до оригинального состояния. Но никаких правил точной оценки не существует.

В скором времени ситуация может измениться. ФГУП НАМИ совместно с Российской автомобильной федерацией (РАФ) разработали проект стандарта «Транспортные средства раритетные. Историко-техническая экспертиза». Коснется он исключительно автомобилей старше 30 лет.

Предполагается, что владелец ретроавтомобиля сможет пройти техническую экспертизу своей машины. В ее ходе будет оценена оригинальность практически всех элементов, уровень реставрации автомобиля. За каждый недочет будут начисляться штрафные баллы, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с проектом стандарта. Если будут установлены антенна или спойлер, которые не применялись «в исторический период использования», то машина сразу получит 75 штрафных баллов. За дополнительные боковые зеркала можно получить 10 баллов, за изменений конструкции карданного вала — 5 баллов. В случае установки прямоточной выхлопной системы, дисковых тормозов вместо барабанных, тонировки, изменения типа кузова машина гарантированно не пройдет экспертизу.

В случае, если по ее итогам машина набрала меньше 100 штрафных баллов, на нее выдается паспорт классического транспортного средства (КПТС). Затем собственник сможет получить на свою машину особые номера (они имеют в своем начале литеру «К», соответствующий ГОСТ вступит в силу в августе). Стоимость экспертизы в НАМИ и РАФ пока не определили.

В РАФ говорят, что в случае вступления в силу нового стандарта рынок ретроавтомобилей станет более структурированным. Например, при продаже двух одинаковых ретроавтомобилей, тот, который имеет КПТС, будет стоить дороже.

Владелец OldtimerCars Глеб Рачко также поддерживает введение нового стандарта. По его словам это позволит владельцам автомобилей легально проходить техосмотр, покупать ОСАГО и выезжать на дороги.

«В России далеко не все владельцы „классики“ — олигархи: у большинства — „Волги“, „Москвичи“, „Победы“, которые стоят по 200–300 тыс. руб. Владельцы их сами реставрируют, выезжают на них редко»,- заявил изданию Рачко.

Кроме того, это позволит въезжать ретроавтомобилям в зоны ограничения по экологическому классу, которые планируют ввести в Москве и Санкт-Петербурге. Но Глеб Рачко считает, что проект нужно доработать с учетом опыта FIVA (международная федерация исторических автомобилей), так как в нынешнем виде он содержит коррупционную составляющую, когда заключение экспертов можно будет купить.

А вот глава российского отделения FIVA (международная федерация исторических автомобилей) Борис Баженин скептически отнесся к новой идее и считает, что стандарт разработан исключительно для того, чтобы легализовать новодел.

Еще одной проблемой является нехватка экспертов. Глеб Рачко говорит, что лишь единицы могут отличить оригинальный кабриолет «Победа» от самоделки, а по некоторым моделям, например, Ferrari в стране вообще нет специалистов.

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Фото: Анастасия Аверина/«За рулем»