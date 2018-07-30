Пять необычных ГАЗ-69 выставили на продажу. Среди них золотой кабриолет. Недешево!

Cтаренькие ГАЗ-69 стали базой для вполне современных автомобилей благодаря усилиям рукастых автовладельцев.

Советский внедорожник ГАЗ-69 выпускали с 1953 по 1972 год. В оригинале имел 4-цилиндровый двигатель объемом 2,12 л, мощностью 55 л.с. и разгонялся до 90 км/ч. «Газик», как называли в народе, и сегодня пользуется спросом среди тех, кто ценит проходимость. Однако нашлись и те, кто решил его усовершенствовать и, так сказать, осовременить. После таких модернизаций ГАЗ-69 готов конкурировать с именитыми внедорожниками. На сайте Avito выставлены на продажу интересные варианты этой ретромодели.

Самый интересный экземпляр ГАЗ-69 находится в Воронеже. Владелец модернизировал машину под охотничий вездеход: гибридный двигатель ЗМЗ-402 охлаждают 2 вентилятора, салон у него от Мерседеса, в нем две печки и два люка. «Обут» автомобиль в резину Nokian на 15-дюймовых дисках и оснащен ксеноном, охотничьими прожекторами, кенгурятником и современной аудиоаппаратурой, сообщает владелец. Есть выхлопная труба на крыше из нержавейки и место под лебедку. Такого автомобиля ни у кого больше нет, поэтому и просит за него нынешний владелец 1 млн 100 тыс. рублей.

А вот увидеть ГАЗ-69 в виде кабриолета в золотом цвете испытание не для слабонервных! Для реставрации был взят «командирский» экземпляр 1958 года выпуска. Двигатель в автомобиле оригинальный, изменения, в основном, коснулись внешнего вида: кузов перекрашен в глянцевый золотой цвет, сверху установлен дополнительный свет, решетку радиатора украшает трубчатая рама, которая расширена до крыльев, задний бампер тоже защищен «уголками». Салон новый, с использованием кожзама. На колесах установлена резина для жесткой и экстремальной езды Yokohama. Стоимость такого «газика» из Сочи — 500 тыс. рублей. Впрочем, владелец готов рассмотреть и вариант обмена на дачный участок с домиком.

Еще один кабриолет со съемным тентом выставлен на продажу. В отличие от первого, этот синий ГАЗ-69 подвергся серьезным техническим доработкам. Коробка и раздатка в нем установлены с УАЗ-469, который отличается повышенным уровнем проходимости. Также для усиления проходимости добавлена блокировка дифференциалов (передний и задний мосты), причем на переднем мосту установлены дисковые тормоза. Помимо этого автомобиль оборудован вакуумной тормозной системой, редукторными парами, взятыми с ГАЗ-21, лебедкой и хабами AVM. Просят за переделанный советский внедорожник 500 тыс. рублей.

Под кабриолет переоборудуют не только четырехдверные модели, но и двухдверки. Этот «газик» окрашен в ярко-оранжевый металлик, все крепежные болты по кузову выполнены из нержавейки и прикручены через пластиковые шайбы. Стоимость тюнингового автомобиля составляет 650 тыс. рублей.

Ну и напоследок нельзя не упомянуть еще об одном автомобиле из семейства «тюнингованных газиков» — двухдверном кабриолете ГАЗ-69А цвета бордо. Как пишет автовладелец, автомобиль на ходу, в отличном состоянии, без коррозии и ржавчины. Мотор ему достался от Волги, установлено газовое оборудование под метан. Мосты, коробка, раздатка родные, все механизмы в рабочем состоянии, в небольшом ремонте нуждается лишь электрика. В машине есть современная автомагнитола с новыми колонками, а просят за него 290 тыс. рублей.

Фото: Avito.ru