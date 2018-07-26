«Тысяча чертей»: в Сети продают Mercedes-Benz Михаила Боярского

Вернее, 159, и не чертей, а лошадиных сил. Именно столько прячется под капотом у седана S-класса, объявление о продаже которого появилось в интернете.

Машина находится в Санкт-Петербурге, где, собственно, и проживает Михаил Боярский, но продает седан его близкий родственник, который стал третьим после японского консула и заслуженного артиста России владельцем автомобиля.

Сама машина тоже заслуженная: это седан в кузове W126 1986 года с пробегом в 270 тысяч километров. В объявлении указано, что автомобиль гаражного хранения, за время эксплуатации были лишь окрашены бамперы, менялось лобовое стекло и резина. Двигатель был подвергнут капитальному ремонту, а продавец «порядочный человек» и пенсионер.

Mercedes-Benz S-класса с кузовом W126 выпускался на протяжении 12 лет, с 1979 по 1991 годы — больше, чем какой-либо другой представительский седан немецкой компании. Правда, в гамме модели отсутствовал двигатель мощностью 159 л.с.: версия с указанным в объявлении 2,6-литровым мотором выдавала 160 л.с.

Фото: Юла.ру