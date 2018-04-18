Продается один из Мерседесов Владимира Путина. Дорого!

На сайте бесплатных объявлений размещено очередное предложение — Mercedes-Benz Pullman, на котором ездил президент Владимир Путин. Состояние лимузина — идеальное, но просят за авто 2003 года немало…

Автомобиль из Гаража особого назначения (ГОН) предлагают приобрести за 8,5 млн рублей, а размещено это объявление на сайте Авто.ру. Mercedes-Benz S-класса IV (W220) Pullman 2003 года выпуска с пробегом 88 тыс. км сейчас находится в частной коллекции. На машине установлены мотор объемом 5,8 л, мощностью 367 л.с. и автоматическая коробка передач. По словам владельца, на нем президент передвигался в командировках по России, а также сделал несколько иностранных визитов.

Машина из Гаража особого назначения произведена по специальному заказу на заводе. Полная бронекапсула с самым высоким классом бронирования В7/В7. Этот Мерседес даже участвовал в выставке «90 лет ГОН» наряду с W140 и W220 Guard.

Дополнительно сообщается, что машина оснащена трехзонным климат-контролем, кожаным салоном и штатной аудиосистемой Hi-Fi.

Правда, не совсем ясно, кому может понадобиться такой автомобиль, ведь пробег у него большой, стоит он немало, а те, кто может себе его позволить, наверняка предпочтут более свежие автомобили. Разве только он не пополнит очередную частную коллекцию.

Похожее авто предлагают на немецком сайте объявлений mobile.de. Понятно, что оно не точно такое же, класс защиты у него похуже, да и возило оно, скорее всего, не такую именитую персону. Зато пробег у него всего 47 тыс. км и зарегистрировано в 2004 году. И просят за него «всего» 3 281 820 рублей.

Продается один из Мерседесов Владимира Путина. Дорого!

Фото: Авто.ру

Продается один из Мерседесов Владимира Путина. Дорого!
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