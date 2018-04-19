ФСО опровергла продажу лимузина Путина

Накануне на сайте объявлений появилось предложение о продаже лимузина Mercedes-Benz Pullman. Продавец уверяет, что этим автомобилем пользовался сам Владимир Путин. Но данную информацию опровергли в Федеральной службе охраны.

За машину с довольно большим пробегом (88 тыс. км) 2003 года производства продавец попросил 8,5 млн рублей. Для придания большего веса своему объявлению он отметил, что именно эту машину использовал сам Владимир Путин, выезжая «на официальные и неофициальные встречи».

В Федеральной службе охраны (ФСО), в ведении которой находится транспортный департамент хозяйственной части ведомства (бывший Гараж особого назначения), поспешили опровергнуть информацию продавца и заявили о том, что президент России никогда не пользовался этой машиной.

«Данная машина была снята с баланса после прохождения определенного пробега и передана для реализации. Этот автомобиль не использовался для обслуживания главы государства», — заявили РИА Новости в Федеральной службе охраны.

Так что ценность данного автомобиля в качестве желанного объекта для коллекционеров падает. Автомобили, которые использовались ФСО для транспортного обеспечения и сопровождения чиновников разного ранга, часто продают через интернет. Но еще ни разу на сайтах объявлений, нам по крайней мере, не попадался автомобиль, которым действительно пользовалось первое лицо государства.

Вскоре Владимир Путин пересядет с немецкого лимузина на российский: на свою инаугурацию он приедет на машине проекта «Кортеж».

В Сети также предлагают Mercedes-Benz S-класс Pullman, который якобы использовался первым президентом России Борисом Ельциным.

Фото: Авто.ру