В прошедшие выходные состоялась очередная Олдтаймер-Галерея Илья Сорокина. В этом году выставка посвящена техническим музеям, которым был отведен отдельный павильон. Со своим стендом выступила и наша редакция. И автомобиль у нас снова очень интересный — какой именно, узнаете из галереи.

Каждый год 8 марта в Сокольниках проводится истинно «женская» выставка — на выставочных площадях собирается множество раритетных автомобилей. Да и не только автомобилей. В прошлом году мы уже выступали со своим стендом, гвоздем которого стала первая легковая советская машина — НАМИ-1. В этот раз мы снова разместили на своем стенде редчайший советский автомобиль — двухдверный кабриолет Москвич-408 Турист. Впрочем, необычные экспонаты можно было увидеть и на других площадках. Тем более тематика в этом году тоже очень интересная и посвящена техническим музеям. Одна экспозиция Политехнического музея включала несколько уникальных экземпляров. Мы подобрали галерею из наиболее любопытных автомобилей и мотоциклов, которые можно было увидеть на нынешнем Олдтаймере.