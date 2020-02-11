В Индии светофорам щедро продлевают фазу красного: когда уровень звука, издаваемого гудками водителей, превышает 85 децибел, обратный отсчет красной фазы «откатывает» на 90 секунд назад.

Это особенно широко распространено в Индии, но и в других странах время от времени также можно услышать, как некоторые водители, если слишком долго ждут зеленого сигнала светофоре, начинают нервно сигналить. Для автоматического переключения светофора это не имеет никакого значения, но сами водители таким образом выпускают пар. При этом им наплевать, что издаваемый шум беспокоит окружающих.

Полиции из крупнейшего города Индии, Мумбаи, до такой степени надоели нервные «перегуды» беспокойных водителей, что они установили несколько специальных светофоров. Они, как и другие светофоры, показывают обратный отсчет времени до следующей фазы. Незадолго до перехода к зеленому свету сигналы клаксонов обычно создают пиковую какофонию. Однако громкость этой нечеловеческой «музыки» измеряется специальным микрофоном, подключенным к светофору. И если громкость превышает 85 децибел, обратный отсчет откатывает «красный» на 90 секунд назад, и водители, таким образом, сами увеличивают время ожидания. Продление красной фазы поначалу вызывало удивление и даже непонимание у некоторых водителей, но постепенно они приучаются вести себя более сдержанно.

Таким образом, своими «штрафными» светофорами полиция Мумбаи разработала инновационный способ наказания нетерпеливых водителей: кто гудит — ждет дольше.

Гудишь больше — ждешь дольше: Индия объявила войну торопыгам за рулем В Индии светофорам щедро продлевают фазу красного: когда уровень звука, издаваемого гудками водителей, превышает 85 децибел, обратный отсчет красной фазы «откатывает» на 90 секунд назад. Гудишь больше — ждешь дольше: Индия объявила войну торопыгам за рулем

В России как-то предлагали сделать квадратные светофоры , утверждая, что квадратная форма издалека виднее.



Видео: YouTube



Фото: скриншот и полиция Мумбаи