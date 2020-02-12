Мужчина уверен, что поступает правильно — раз он несет габаритный груз, значит имеет право двигаться по проезжей части.

Кажется, что это сцена из кинокомедии — посередине улицы идет человек с диваном на голове, занимая целую автомобильную полосу. Он медленно (диван-то тяжелый!) тащится по дороге в Истборне (Новая Зеландия), а за ним ползут машины. Автомобилисты нервничают, взывают к совести, указывая, что рядом есть пешеходная дорожка.

«Да, но я не пешеход, я — транспортное средство — я что-то несу! Тропинка недостаточно широка!» — возражает мужчина.

Девушка, снимающая видео, призывает его быть осторожным, так как машины ускоряются, обгоняя его. Тогда он останавливается прямо посередине улицы, не давая потоку продолжить движение, по-видимому, его раздражает «хамство» людей на автомобилях.

После небольшого дорожного конфликта мужчина разворачивается вместе с грузом и продолжает путь по дороге, заставляя две машины и автобус обгонять его по встречке, чтобы не сбить.

В целом же сценка довольно мирная. Но это в Новой Зеландии. Представили, как бы отреагировали на такого человека с диваном российские водители?

Нервных водителей довольно успешно воспитывают в Индии, но это уже совсем другая история.



Видео: YouTube