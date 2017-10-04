Мощность двигателя составляет 270 л.с., и он уже доступен для заказов.

Материалы по теме Подсчитали: каждый пятый мотоциклист — девушка

Yamaha начала прием заказов на инновационный универсальный двигатель мощностью 270 л.с., который может устанавливаться на разные транспортные средства.

Компактный двигатель является электрическим. В нем используется технология синхронного двигателя с постоянными магнитами Yamaha. В проморолике электродвигатель Yamaha установлен на Alfa Romeo 4C. Об аккумуляторах, используемых в спорткаре, ничего не известно, но мотор прекрасно подходит для легкого спортивного автомобиля, позволяя ему ускоряться быстро и бесшумно.

Yamaha не озвучила стоимость электромотора. Наверное, все зависит от количества приобретаемых двигателей. Особый упор компания делает на универсальность мотора, заявляя, что он подойдет и для автомобилей, и для мотоциклов.

Маловероятно, что крупные производители автомобилей и мотоциклов станут использовать электродвигатель Yamaha для серийных моделей. Скорее всего, мотор окажется популярным среди компаний, занимающихся переоборудованием авто — и мототехники в электрические транспортные средства.

Двигатель Yamaha может иметь разные настройки, а его мощность — от 47 л.с., что идеально подходит для мотороллера, до 270 л.с.

В модельном ряду Yamaha, представленном в России, есть внедорожник и пикап.

Фото, видео: Yamaha