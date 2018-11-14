Yamaha привезет в Россию внедорожник и пикап

В следующем году в продаже появятся двухместный пикап Yamaha Wolverine X2 и четырехместный внедорожник X4.

Yamaha Wolverine X4

Yamaha готовится вывести на российский рынок два новых мотовездехода Wolverine X2 и X4, которые разительно отличаются от предшественника Wolverine-R EPS.

X2 и X4 оснащены новым 2-цилиндровым двигателем объемом 0,85 л и мощностью 115 л.с. Кстати, этот же мотор будет устанавливаться на другую новинку компании — мотоцикл Niken. В качестве трансмиссии используется выносливый вариатор Yamaha Ultramatic, который передает мощность мотора на все четыре колеса мотовездехода. Система полного привода имеет межосевую блокировку дифференциала.

Салон Yamaha Wolverine

Оба мотовездехода оснащены усилителем рулевого управления EPS (Electric Power Steering), имеют независимую рычажную подвеску колес и вентилируемые дисковые тормоза, а также малошумную систему выпуска и светодиодную оптику. Салон оборудован эргономичными креслами с трехточечными ремнями безопасности.

Грузоподъемность новых мотовездеходов составляет более 270 кг, а масса буксируемого прицепа может доходить до 900 кг.

Yamaha Wolverine X4

В продаже новые Yamaha Wolverine X2 и X4 появятся в начале 2019 года. Стоимость мотовездеходов пока не озвучена. Напомним, что модель Wolverine-R EPS продается в России по цене от 1,4 млн рублей.

Yamaha создала один из самых необычных электрических мотоциклов в мире.

Кроме того, компания готовится выйти на рынок с первым в своей истории спортивным автомобилем.

Фото: Yamaha