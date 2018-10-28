Пять самых невероятных электробайков

Замечательная вещь, эти электромотоциклы. Они словно специально созданы для самовыражения художников. Судите сами: нет ни громоздкого двигателя и выхлопной системы, переключателей и рычажков, бензобака, который нигде, кроме как возле руля, не разместишь, да и вообще условностей, навязанных конструкцией. В результате стали появляться мотоциклы весьма неординарного дизайна, которые дают представление о том, на чем будут ездить райдеры будущего, когда двигатели внутреннего сгорания попадут под полный запрет. Некоторые экземпляры потрясают воображение, некоторые откровенно пугают. При этом становится понятной простая вещь: мотоциклы станут еще более разнообразными. Убедитесь в этом сами: мы сделали небольшую подборку самых невероятных на сегодняшний день электромотоциклов.
- Кстати, мотоциклы президентского «Кортежа» тоже будут полностью электрическими.
- Крутые мотоциклы были всегда, даже во времена СССР. Их просто не выпускали массово.
Фото: Yamaha, RMK, SOL, Sarolea, Мэтт Ткоч
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