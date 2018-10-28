Пять самых невероятных электробайков

Воображение дизайнеров не знает границ, а электрические мотоциклы, в силу простоты конструкции, стали отличным объектом для самовыражения художников.

Замечательная вещь, эти электромотоциклы. Они словно специально созданы для самовыражения художников. Судите сами: нет ни громоздкого двигателя и выхлопной системы, переключателей и рычажков, бензобака, который нигде, кроме как возле руля, не разместишь, да и вообще условностей, навязанных конструкцией. В результате стали появляться мотоциклы весьма неординарного дизайна, которые дают представление о том, на чем будут ездить райдеры будущего, когда двигатели внутреннего сгорания попадут под полный запрет. Некоторые экземпляры потрясают воображение, некоторые откровенно пугают. При этом становится понятной простая вещь: мотоциклы станут еще более разнообразными. Убедитесь в этом сами: мы сделали небольшую подборку самых невероятных на сегодняшний день электромотоциклов.

Кстати, мотоциклы президентского «Кортежа» тоже будут полностью электрическими.

Крутые мотоциклы были всегда, даже во времена СССР. Их просто не выпускали массово.

Фото: Yamaha, RMK, SOL, Sarolea, Мэтт Ткоч