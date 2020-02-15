Аппарат на базе электрического мотороллера идеально подходит для недалеких поездок на природу.

Материалы по теме Персональный автотуалет — очень нужная вещь в пробке

Почти всегда, когда мы рассказываем об интересных домах на колесах, это большие фургоны, пикапы или прицепы, в которых с комфортом может разместиться семья. Но не всем туристам нужны огромные машины, и не все мечтают уехать как можно дальше. Некоторым для отдыха подходит и лесное озеро в паре десятков километров, к которому, согласно требованиям заповедников и лесничеств, нельзя подъезжать на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

Созданный в Германии Elektro Frosch Camper Scooter является электрическим кемпером на базе трехколесного мотороллера и рассчитан на двух человек. Вес кемпера составляет 240 килограммов, а длина — 274 сантиметра. Компактно, практично и вседорожно.

Естественно, особого внимания заслуживает комплект для кемпинга, выполненный в виде полуприцепа. В него входят палатка на крыше для двоих, навес и полностью оборудованная раскладная кухня, оснащенная плитой, посудой и столовыми приборами, а также обеденным столом.

Характеристики электромотороллера при этом весьма скромные. Он оснащен небольшим аккумулятором мощностью 4,3 кВт/ч и 3,4-сильным электромотором. Из-за малой мощности двигателя максимальная скорость кемпера составляет 40 км/ч, а скромной батареи хватает лишь на 60 км пробега на одной зарядке. Кроме того, «до полного» аккумулятор заряжается от 6 до 8 часов.

Кемпер Elektro Frosch доступен в двух комплектациях. Без кабины кемпер стоит 3990 евро (274 000 рублей), а с нею — 4990 евро (343 000 рублей).

Кемпер-мотороллер — малыш, но какой прикольный! Аппарат на базе электрического мотороллера идеально подходит для недалеких поездок на природу. Кемпер-мотороллер — малыш, но какой прикольный!

Хорошим вариантом для отдыха является небольшой кемпер-прицеп, который может буксировать любой автомобиль.

Фото: Elektro Frosch