Очередное пополнение в нашем парке — Renault Arkana в максимальной комплектации: с кожаным салоном, обогревом ветрового стекла, всех сидений и руля, бесключевым доступом и топовой мультимедийной системой с навигацией. Мультимедийка топовая — но сырая.
Дождались! Родная Нива пережила серьезную модернизацию впервые с 1993 года. «За рулем» протестировал один из первых появившихся в Москве автомобилей в экстремальных условиях. Рассказываем, что в этой Ладе принципиально нового и сколько она теперь стоит.
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