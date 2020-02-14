Не пропустил пешехода и дошел до Конституционного суда. Упорный!

Оштрафованный водитель дошел до высшей судебной инстанции. Но и тут его ждало поражение.

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Дмитрия Анцупова оштрафовали за то, что он не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом перекрестке, говорится в материалах Конституционного суда. Анцупов решил, что пешеход в этом случае не обладал преимуществом в движении, так как не пересекал проезжую часть, по которой двигался его автомобиль.

Все дело в неоднозначности трактовки в ПДД условий, при которых водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходу. Таким образом, водителя могут произвольно привлечь к ответственности, а это противоречит статьям 2, 19 (часть 1) и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации. То есть водитель не понимает, в какой момент он должен остановиться. В правилах говорится:

«Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода».

Трактовка этого положения показалась водителю неоднозначной, значит наказали его зря, тем самым нарушив его конституционные права. В судах общей юрисдикции ему не удалось доказать правоту, но и Конституционный суд не встал на его сторону.

В заключении КС говорится, что ПДД направлены на охрану жизни и здоровья граждан, поэтому оспариваемый пункт «не предполагает произвольного применения».

С учетом закрепления в Правилах дорожного движения Российской Федерации таких понятий, как «дорога», «уступить дорогу (не создавать помех)» (пункт 1.2), пункт 14.1 указанных Правил не предполагает произвольного применения. Будучи направленным на обеспечение безопасности жизни и здоровья пешеходов, как наиболее уязвимых участников дорожного движения, оспариваемое положение не может расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте.

Таким образом, высший судебный орган постановил, что права гражданина Анцупова Дмитрия Николаевича в данном случае нарушены не были. Кстати, штраф за такое нарушение составляет от 1500 до 2500 рублей (по статье 12.18 КоАП РФ).

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Фото: Руслан Шамуков/ТАСС